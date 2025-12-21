میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وضعیت امتحانات در ایام اعتکاف

در متن این نامه خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش آمده است: «تصور کنید خلوتِ ناب سحر، دوری از هیاهوی مجازی، سکوتِ مسجد و یک حالِ خوبِ معنوی… این «اعتکاف» است؛ تنها پناهگاه ما برای فرار از شلوغی‌های دنیا و پیدا کردنِ خودمان. اما امسال، یک مهمان ناخوانده این خلوت را به هم می‌زند «استرس امتحانات!»
کد خبر: ۱۳۴۷۰۵۷
| |
1057 بازدید

وضعیت امتحانات در ایام اعتکاف

جمعی دانش‌آموزان با ثبت پویشی با عنوان «آقای وزیر! حیف نیست «آرامش اعتکاف» فدای «استرس امتحان» شود؟» خواستارعدم برگزاری امتحان در ایام اعتکاف شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در متن این نامه خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش آمده است: «تصور کنید خلوتِ ناب سحر، دوری از هیاهوی مجازی، سکوتِ مسجد و یک حالِ خوبِ معنوی… این «اعتکاف» است؛ تنها پناهگاه ما برای فرار از شلوغی‌های دنیا و پیدا کردنِ خودمان. اما امسال، یک مهمان ناخوانده این خلوت را به هم می‌زند «استرس امتحانات!»

ما دانش‌آموزانِ فراری از درس نیستیم؛ اتفاقاً، چون «معدل» و «آینده تحصیلی» برایمان مهم است، نمی‌توانیم با خیال راحت روی سجاده بنشینیم درحالی‌که ذهنمان درگیرِ فرمول‌های فیزیک و اضطرابِ امتحانِ فرداست. حیف نیست این فرصت سه‌روزه «خودسازی» که قرار است باتریِ روح ما را برای ادامه سال تحصیلی شارژ کند، با دلهره‌ی نمره و امتحان خراب شود؟

برای اینکه هم به عبادتمان برسیم و هم به درسمان لطمه نخورد، سه درخواست شفاف و عملی داریم: توقف کامل آزمون: در سه روز اعتکاف (۱۳.۱۴ و ۱۵ دی‌ماه) هیچ‌گونه امتحانی در مدارس برگزار نشود. غیبتِ بدون دردسر: غیبت روز‌های آموزشی (یکشنبه و دوشنبه) برای معتکفین، بدون کاغذبازی اداری و صرفاً با تأییدیه مسجد، «موجه» ثبت شود. فرودِ نرم: برای روز‌های بلافاصله بعد از اعتکاف (۱۶ و ۱۷ دی)، امتحانات سنگین و تخصصی نگذارید؛ اجازه دهید با ذهنی آرام به فضای درس برگردیم، نه با شوکِ یک امتحان سخت».

امتحانات نهایی قبل از ایام اعتکاف تمام می‌شود

حالا وزیر آموزش‌وپرورش علیرضا کاظمی می‌گوید که این وزارتخانه به موضوع اعتکاف دانش‌آموزی توجه دارد و اظهار می‌کند: امتحانات نهایی دی ماه طوری برنامه‌ریزی شد که قبل از اعتکاف دانش‌آموزی پایان می‌پذیرد.

وی ادامه داد: به مدیران آموزش‌وپرورش اعلام کردیم در ایام اعتکاف دانش‌آموزی و از یازدهم تا هفدهم دی، امتحانی برگزار نشود تا دانش‌آموزان از این فرصت ارزشمند بهره‌مند شوند. امتحانات نهایی دی ماه دانش‌آموزان از ۲۷ آذر آغاز شد و تا ۱۰ دی ادامه دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امتحانات اعتکاف امتحانات نهایی معدل وزیر آموزش و پروش
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
میانگین نمره ۸ تا ۱۰؛ آموزش‌وپرورش در وضعیت قرمز!
خواسته نمایندگان مجلس تغییر مصوبه کنکور نیست
توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس
تهدید به استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در صحن علنی
مدرسه مجازی رسمیت یافت
اقامه نماز؛ ماموریت اول آموزش و پرورش
مطالبه‌گری داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش‌و‌پرورش در حضور وزیر
پیش‌ دبستانی باید اجباری شود!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005eQj
tabnak.ir/005eQj