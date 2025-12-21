وضعیت امتحانات در ایام اعتکاف

در متن این نامه خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش آمده است: «تصور کنید خلوتِ ناب سحر، دوری از هیاهوی مجازی، سکوتِ مسجد و یک حالِ خوبِ معنوی… این «اعتکاف» است؛ تنها پناهگاه ما برای فرار از شلوغی‌های دنیا و پیدا کردنِ خودمان. اما امسال، یک مهمان ناخوانده این خلوت را به هم می‌زند «استرس امتحانات!»

جمعی دانش‌آموزان با ثبت پویشی با عنوان «آقای وزیر! حیف نیست «آرامش اعتکاف» فدای «استرس امتحان» شود؟» خواستارعدم برگزاری امتحان در ایام اعتکاف شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در متن این نامه خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش آمده است: «تصور کنید خلوتِ ناب سحر، دوری از هیاهوی مجازی، سکوتِ مسجد و یک حالِ خوبِ معنوی… این «اعتکاف» است؛ تنها پناهگاه ما برای فرار از شلوغی‌های دنیا و پیدا کردنِ خودمان. اما امسال، یک مهمان ناخوانده این خلوت را به هم می‌زند «استرس امتحانات!»

ما دانش‌آموزانِ فراری از درس نیستیم؛ اتفاقاً، چون «معدل» و «آینده تحصیلی» برایمان مهم است، نمی‌توانیم با خیال راحت روی سجاده بنشینیم درحالی‌که ذهنمان درگیرِ فرمول‌های فیزیک و اضطرابِ امتحانِ فرداست. حیف نیست این فرصت سه‌روزه «خودسازی» که قرار است باتریِ روح ما را برای ادامه سال تحصیلی شارژ کند، با دلهره‌ی نمره و امتحان خراب شود؟

برای اینکه هم به عبادتمان برسیم و هم به درسمان لطمه نخورد، سه درخواست شفاف و عملی داریم: توقف کامل آزمون: در سه روز اعتکاف (۱۳.۱۴ و ۱۵ دی‌ماه) هیچ‌گونه امتحانی در مدارس برگزار نشود. غیبتِ بدون دردسر: غیبت روز‌های آموزشی (یکشنبه و دوشنبه) برای معتکفین، بدون کاغذبازی اداری و صرفاً با تأییدیه مسجد، «موجه» ثبت شود. فرودِ نرم: برای روز‌های بلافاصله بعد از اعتکاف (۱۶ و ۱۷ دی)، امتحانات سنگین و تخصصی نگذارید؛ اجازه دهید با ذهنی آرام به فضای درس برگردیم، نه با شوکِ یک امتحان سخت».

امتحانات نهایی قبل از ایام اعتکاف تمام می‌شود

حالا وزیر آموزش‌وپرورش علیرضا کاظمی می‌گوید که این وزارتخانه به موضوع اعتکاف دانش‌آموزی توجه دارد و اظهار می‌کند: امتحانات نهایی دی ماه طوری برنامه‌ریزی شد که قبل از اعتکاف دانش‌آموزی پایان می‌پذیرد.

وی ادامه داد: به مدیران آموزش‌وپرورش اعلام کردیم در ایام اعتکاف دانش‌آموزی و از یازدهم تا هفدهم دی، امتحانی برگزار نشود تا دانش‌آموزان از این فرصت ارزشمند بهره‌مند شوند. امتحانات نهایی دی ماه دانش‌آموزان از ۲۷ آذر آغاز شد و تا ۱۰ دی ادامه دارد.