به گفته سخنگوی کرملین، رئیس‌جمهور روسیه آماده گفت‌وگو و رایزنی با ماکرون است، اما چنین دیداری باید برای درک مواضع باشد، نه صرفا سخنرانی.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرگزاری ریانووستی گفت: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آماده گفتگو با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است و اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، نیت رهبر فرانسه را فقط می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پیش از این، ماکرون اظهار داشت که از سرگیری گفت‌وگو با رئیس‌جمهور روسیه در هفته‌های آینده برای اروپا مفید خواهد بود.

پسکوف گفت: «او [ماکرون] گفت که آماده گفت‌وگو با پوتین است. در اینجا، احتمالاً یادآوری آنچه رئیس‌جمهور ما در تماس مستقیم گفت، بسیار مهم است. او همچنین تمایل خود را برای گفت‌وگو با ماکرون ابراز کرد. بنابراین، اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، این امر فقط می‌تواند مثبت ارزیابی شود.»

دیمیتری پسکوف همچنین گفت که گفت‌وگوی احتمالی رهبران روسیه و فرانسه باید تلاشی برای درک مواضع یکدیگر باشد، نه یک سخنرانی. به گفته او، رهبر روسیه همیشه آماده است تا مواضع خود را با جزئیات و به طور مداوم توضیح دهد.

به گزارش ریا نووستی، سخنگوی کرملین گفت: «البته، اگر ما در مورد گفت‌وگو صحبت می‌کنیم، نباید گفت‌وگویی در مورد موعظه کردن به یکدیگر باشد. باید گفت‌وگویی در مورد درک مواضع یکدیگر باشد. پوتین همیشه آماده است تا مواضع خود را با جزئیات، صادقانه و به طور مداوم برای طرف‌های گفت‌وگو توضیح دهد.»