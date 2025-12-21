میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوتین آماده گفت‌و‌گو با ماکرون شد

به گفته سخنگوی کرملین، رئیس‌جمهور روسیه آماده گفت‌وگو و رایزنی با ماکرون است، اما چنین دیداری باید برای درک مواضع باشد، نه صرفا سخنرانی.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۵۴
| |
1417 بازدید
پوتین آماده گفت‌و‌گو با ماکرون شد

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرگزاری ریانووستی گفت: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آماده گفتگو با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است و اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، نیت رهبر فرانسه را فقط می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پیش از این، ماکرون اظهار داشت که از سرگیری گفت‌وگو با رئیس‌جمهور روسیه در هفته‌های آینده برای اروپا مفید خواهد بود.

پسکوف گفت: «او [ماکرون] گفت که آماده گفت‌وگو با پوتین است. در اینجا، احتمالاً یادآوری آنچه رئیس‌جمهور ما در تماس مستقیم گفت، بسیار مهم است. او همچنین تمایل خود را برای گفت‌وگو با ماکرون ابراز کرد. بنابراین، اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، این امر فقط می‌تواند مثبت ارزیابی شود.»

دیمیتری پسکوف همچنین گفت که گفت‌وگوی احتمالی رهبران روسیه و فرانسه باید تلاشی برای درک مواضع یکدیگر باشد، نه یک سخنرانی. به گفته او، رهبر روسیه همیشه آماده است تا مواضع خود را با جزئیات و به طور مداوم توضیح دهد.

به گزارش ریا نووستی، سخنگوی کرملین گفت: «البته، اگر ما در مورد گفت‌وگو صحبت می‌کنیم، نباید گفت‌وگویی در مورد موعظه کردن به یکدیگر باشد. باید گفت‌وگویی در مورد درک مواضع یکدیگر باشد. پوتین همیشه آماده است تا مواضع خود را با جزئیات، صادقانه و به طور مداوم برای طرف‌های گفت‌وگو توضیح دهد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرملین پوتین اوکراین زلنسکی مذاکره صلح خبر فوری گفتگو
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روسیه، مذاکره مستقیم با اوکراین را رد کرد
تصویری عجیب از اتاق کار زلنسکی!
پوتین از زلنسکی برای مذاکره دعوت کرد!
آیا زلنسکی به نشست پوتین و ترامپ می‌رسد؟!
واکنش قاطع دستیار پوتین به پیشنهاد زلنسکی
اعلام آمادگی پوتین برای دیدار با زلنسکی
زلنسکی: در روز مذاکرات هم روسیه در حال کشتار است
کرملین: پوتین احتمال دیدار با زلنسکی را رد نمی‌کند
دعوت زلنسکی از پوتین: بیایید تا با هم گفتگو کنیم
پوتین به شرط حل مسائل کلیدی، آماده نشست با زلنسکی است
زلنسکی: مکالمه با ترامپ، نقطه عطف در حمایت نظامی اوکراین
زلنسکی: درهای مذاکره با پوتین را نمی‌بندیم
صلح ترامپ، شرط پوتین: آیا اوکراین قربانی می‌شود؟
زلنسکی: پوتین قصد دارد کل اوکراین را اشغال کند
ترامپ: سریع با پوتین تماس می‌گیرم
زلنسکی، پوتین را به استانبول می‌کشاند
ترامپ: پوتین بیشتر از زلنسکی از توافق صلح استقبال می‌کند
ترامپ و پوتین برای مذاکره به این کشور دعوت شدند
زلنسکی: متعهد به صلح هستم
چرا زلنسکی همچنان از مذاکره طفره می‌رود؟!
زلنسکی: پوتین تنها فرد رسمی روسیه است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005eQg
tabnak.ir/005eQg