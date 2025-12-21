فردین در مغازهاش کنار پسرش سیاوش و رضا صفاییپور
به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از محمدعلی فردین را در مغازه فرشفروشیاش و در کنار پسرش سیاوش، و رضا صفاییپور در دهه ۷۰ مشاهده میکنید
