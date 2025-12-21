محسن هاشمی درباره وضعیت خانواده‌ مرحوم هاشمی رفسنجانی و اینکه این روزها هر یک کجا مشغول هستند پاسخ داد.

محسن هاشمی رفسنجانی، پسر ارشد مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در حاشیه گفت‌وگویی اختصاصی با تابناک، به این پرسش پاسخ داد: «خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها چه می‌کنند؟»

برای مشاهده پاسخ او، ویدئوی این گفت‌وگوی کوتاه را ببینید: