خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها چه می‌کنند؟/ فیلم

از خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی چه خبر؟ آنها این روزها هر یک مشغول چه فعالیتی هستند؟
۲۹

خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها چه می‌کنند؟/ فیلم

محسن هاشمی درباره وضعیت خانواده‌ مرحوم هاشمی رفسنجانی و اینکه این روزها هر یک کجا مشغول هستند پاسخ داد.

محسن هاشمی رفسنجانی، پسر ارشد مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در حاشیه گفت‌وگویی اختصاصی با تابناک، به این پرسش پاسخ داد: «خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها چه می‌کنند؟»

برای مشاهده پاسخ او، ویدئوی این گفت‌وگوی کوتاه را ببینید:

هاشمی رفسنجانی محسن هاشمی خانواده هاشمی فائزه هاشمی مهدی هاشمی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
26
پاسخ
به این چهره ها نمیخوره از اولش اشرافی و پولدار بوده باشن پس لطفا انقدر نگید خانواده هاشمی قبل از انقلاب هم اشرافی بوده! کدومشن به اشراف زاده ها میخوره چهرشون؟ الان این ثروت های افسانه ای چیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مگه به چهره هست؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
17
46
پاسخ
تابناک این خانواده تاجرند وچه اهمیتی دارد برای مردم که چکار می کنند شما چرااینقدرآنها را بزرگ می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فائزه رفسنجانی که به حیا و عفت زنان تاخت و تاخت و تاخت. خدا ازش نگذره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نوش جون 16 میلیون ساده لوح نوک دماغ بین پزشکیانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خلایق هر چه لایق!!
فکر نکنم حتی نوک دماغشون رو هم بتونن ببینن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خوب اگر برات مهم نبود این خبر رو کامنت نمی کردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
11
29
پاسخ
بگذارید سرگرم زندگی شان باشند. آنها دیگر به درد سیاست نمی خورند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
21
پاسخ
بنیاد به اصطلاح فرهنگی رفاه.
مجموعه مدارس و دانشگاه غیر انتفاعی در منطقه 12 تهران است که موتور پولساز( البته از جیب مردم) اعضای این بنیاد است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
15
27
پاسخ
چیه باز سرک می کشید به زندگی و خانواده رفسنجانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خانواده رفسنجانی به زندگی مردم سرک می‌کشند و به همه چیز کار دارند!!! به اقتصاد و فرهنگ و همه جیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
21
17
پاسخ
فقط اینو میدون که فاطمه خیلی برای بیماران سرطانی زحمت می کشه کلا دخترای رفسنجانی خیلی فرق دارن با پسراش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
23
28
پاسخ
بدبختی مردم همه از زمان هاشمی شروع شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کاملا درست عرض میکنید
H
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
با تفکر امثال شماها ایران درست نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دوست عزیز بدبختی مردم از زمانی شروع شد که پراید ضد گلوله برای مسئولین ریاکار اختراع گردید!!!
زینال بندری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دقیقا و بی کم و کاست و تبعاتش هم تا ابد ادامه خواهد داشت
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
4
پاسخ
احتمالا خاطره می نویسند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
6
21
پاسخ
بابا دست از سر این خانواده بر دارید این چه کاری است می کنید . یکبار بپرسید احمدی نژاد چکار می کند خانم و داماد ریسی چکار می کنند . دست از سر اینها بردارید .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فعلا تمرکز روی سفر دختر و داماد پزشکیان به قزاقستانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
18
پاسخ
هاشمی بچه‌هاش مثل خودش قوی هستند.
