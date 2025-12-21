خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها چه میکنند؟/ فیلم
از خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی چه خبر؟ آنها این روزها هر یک مشغول چه فعالیتی هستند؟
محسن هاشمی درباره وضعیت خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی و اینکه این روزها هر یک کجا مشغول هستند پاسخ داد.
محسن هاشمی رفسنجانی، پسر ارشد مرحوم آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، در حاشیه گفتوگویی اختصاصی با تابناک، به این پرسش پاسخ داد: «خانواده هاشمی رفسنجانی این روزها چه میکنند؟»
برای مشاهده پاسخ او، ویدئوی این گفتوگوی کوتاه را ببینید:
به این چهره ها نمیخوره از اولش اشرافی و پولدار بوده باشن پس لطفا انقدر نگید خانواده هاشمی قبل از انقلاب هم اشرافی بوده! کدومشن به اشراف زاده ها میخوره چهرشون؟ الان این ثروت های افسانه ای چیه
ناشناس| |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تابناک این خانواده تاجرند وچه اهمیتی دارد برای مردم که چکار می کنند شما چرااینقدرآنها را بزرگ می کنند
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فکر نکنم حتی نوک دماغشون رو هم بتونن ببینن
ناشناس| |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بنیاد به اصطلاح فرهنگی رفاه.
مجموعه مدارس و دانشگاه غیر انتفاعی در منطقه 12 تهران است که موتور پولساز( البته از جیب مردم) اعضای این بنیاد است.
مجموعه مدارس و دانشگاه غیر انتفاعی در منطقه 12 تهران است که موتور پولساز( البته از جیب مردم) اعضای این بنیاد است.
چیه باز سرک می کشید به زندگی و خانواده رفسنجانی
ناشناس| |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فقط اینو میدون که فاطمه خیلی برای بیماران سرطانی زحمت می کشه کلا دخترای رفسنجانی خیلی فرق دارن با پسراش
بدبختی مردم همه از زمان هاشمی شروع شد
ناشناس| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
H| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ناشناس| |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زینال بندری| |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بابا دست از سر این خانواده بر دارید این چه کاری است می کنید . یکبار بپرسید احمدی نژاد چکار می کند خانم و داماد ریسی چکار می کنند . دست از سر اینها بردارید .
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
