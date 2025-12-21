تعیین سبد معیشت کارگران در جلسه کمیته مزد!

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.

محسن باقری،نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد گفت: در جلسه دیروز نمایندگان حاضر در جلسات بعدی کمیته مزد تعیین شدند و مقرر شد که جلسه دو هفته بعد برگزار شود. از این پس جلسات به صورت 2هفتگی است و هر چه به پایان سال نزدیک شویم, مدت برگزاری جلسات کوتاه تر می شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه مقرر شد موسسه کار و تأمین اجتماعی و موسسه پژوهشی عالی تأمین اجتماعی پژوهشی درباره دستمزد و سبد معیشت داشته باشند افزود:در جلسه مطرح شد که از دانشگاه تهران,گروه پژوهشی درباره دستمزد و قدرت خرید کارگران پژوهش ارائه دهند.

باقری اظهار داشت: شرکای اجتماعی خواستار حضور نماینده مرکز آمار, سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت و اقتصاد در جلسه شدند تا روند جلسات جدی تر پیش رود,‌ در این جلسات چانه زنی وجود ندارد و صرفاً تعیین سبد معیشت کارگران برای ورود به جلسات مزدی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طبق بررسی های ماه گذشته رقم سبد معیشت33 میلیون تومان محاسبه شد، گفت: با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست. حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار کمتر از رقم 33میلیون تومان هزینه ماهانه سبد معیشت است و این امر باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.

باقری گفت:سال گذشته رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد بر اساس تورم متنهی به دی ماه 23 میلیون و 400هزار تومان تعیین شد. اما دستمزد در بهترین حالت حدود 15میلیون تومان است. محاسبه ارقام و هزینه‌های سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام می‌شود مبنای مذاکرات جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار قرار می‌گیرد.