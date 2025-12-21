میلی صفحه خبر لوگو بالا
معرفی نامزدهای سینمایی تندیس حافظ

بیست‌وچهارمین جشن سینمایی و تلویزیونی حافظ برگزار شد و «پیرپسر» جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد، در حالی که محمود کلاری برای یک عمر فعالیت هنری تجلیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۳۰
| |
4235 بازدید

معرفی نامزدهای سینمایی تندیس حافظ

بیست‌وچهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی مجله دنیای تصویر (تندیس حافظ) شامگاه ۲۹ آذر ماه برگزار شد.

در این مراسم چهره‌هایی چون علیرضا قربانی، بهنوش طباطبایی، رامبد جوان، امیرحسین قیاسی، رضا فیاضی، اکتای براهنی، بابک حمیدیان، حسن پورشیرازی، مریم کاویانی، سیاوش خیرابی، مهران غفوریان، محمود کلاری، عباس نادران و جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون حضور داشتند.

مراسم با پخش کلیپی از علی معلم، بنیان‌گذار مجله دنیای تصویر و جشن حافظ آغاز شد.

اجرای برنامه بر عهده امید معلم بود و آغاز مراسم با آوازخوانی محمدرضا مقدم و اجرای قطعه‌ای با عنوان «حافظ» همراه شد.

در ادامه امید معلم با بیتی از حافظ روی صحنه آمد و به حاضران خوش‌آمد گفت.

تقدیر ویژه آغازین

در بخش نخست، امیرهوشنگ هاشمی از اعضای هیئت داوران روی صحنه آمد و تندیس ویژه جشن حافظ را به لارنس گرابل، نویسنده شناخته‌شده کتاب‌های سینمایی، اهدا کرد که قرار است این تندیس به او تحویل داده شود.

جوایز مستند و فیلم کوتاه

بهترین فیلم مستند

جایزه بهترین فیلم مستند به «نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران» به کارگردانی مهرداد اسکویی و تهیه‌کنندگی بابک کریمی و روح‌الله انصاری اهدا شد.

در این بخش بیانیه کارگردانانی که در ایران حضور نداشتند قرائت شد و سازندگان فیلم اعلام کردند این جایزه را به روح نصرت کریمی تقدیم می‌کنند.

لوح زرین حافظ (بازیگری فیلم کوتاه)

لوح زرین حافظ به پاس نقش‌آفرینی در فیلم کوتاه «تایپیست» به فاطمه مسعودی‌فر اهدا شد.

او پس از دریافت جایزه گفت: «خوشحالم از این جایزه، نه به خاطر خود جایزه بلکه به خاطر نقشی که بازی کردم. دلم می‌خواهد از هادی نوری تشکر کنم که ژاله را دست من سپرد.»

بهترین فیلم کوتاه

جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم «میا» به کارگردانی سیدعلی قاسمی رسید.

قاسمی بیان کرد: «از داوران و عوامل فیلم تشکر می‌کنم و این جایزه را به محیط‌بانان و فعالان محیط‌زیست تقدیم می‌کنم.»

دستاوردهای فنی و هنری

بهترین دستاورد فنی و هنری سینمایی این جایزه به انیمیشن «در سایه سرو» (طراحی و اجرای انیمیشن: شیرین سوهانی و حسین ملایمی) اهدا شد.

به نمایندگی از این دو هنرمند، پویا نبی متنی را روی صحنه قرائت کرد.

بهترین دستاورد فنی و هنری در سریال

جایزه این بخش به سریال «تاسیان» برای طراحی صحنه (ایرج رامین‌فر) رسید.

جایزه ویژه و یادبودها

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه ویژه هیئت داوران به رسول صدرعاملی اهدا شد.

او گفت: «علی معلم معتقد بود در میان انبوه جشنواره‌ها باید جشنی باشد که دلیل و انگیزه‌اش سینما باشد؛ جشنی که سینما در پناه حافظ قرار بگیرد.»

در ادامه کلیپی به یاد همایون ارشادی پخش شد.

امید معلم با یاد او گفت: «هر بار که می‌خواستیم نشان عباس کیارستمی را اهدا کنیم، از حضور همایون ارشادی بهره می‌بردیم.»

نشان عباس کیارستمی

نشان عباس کیارستمی به فیلم «خمیازه بزرگ» به کارگردانی علی‌یار راستی اهدا شد.

جوایز تخصصی سینما

بهترین تدوین: محمدرضا مویینی – غریزه

بهترین فیلم‌برداری: ادیب سبحانی – پیرپسر و زن و بچه

بهترین فیلمنامه: علی زرنگار – علت مرگ نامعلوم

در این بخش مجید توکلی به نمایندگی از علی زرنگار روی صحنه آمد و با اشاره به حضور رامبد جوان در سالن گفت امیدوار است بار دیگر از ظرفیت‌های او در تلویزیون استفاده شود.

یک عمر فعالیت هنری

جایزه یک عمر فعالیت هنری به محمود کلاری اهدا شد.
کلاری گفت:‌ «تفاوت این جایزه با بقیه جوایز این است که مزین به نام علی معلم است؛ ادیبی جنتلمن و سینمایی‌نویسی صاحب اندیشه.»

او در ادامه با اشاره به وضعیت سینما افزود: «سینمای ما هنوز زنده است و جان دارد. اجازه بدهیم سینما نفس بکشد و راه پوراحمد، مهرجویی، تقوایی و فرهادی ادامه پیدا کند.»

بخش سریال و تلویزیون

جایزه بهترین فیلمنامه سریال به تینا پاکروان برای «تاسیان» رسید.

آیدا اورنگ به نیابت از او جایزه را دریافت کرد.

بهترین چهره تلویزیونی

جایزه بهترین چهره تلویزیونی به امیرحسین قیاسی برای برنامه «نیمه‌شب» اهدا شد.

قیاسی پس از دریافت تندیس حافظ گفت: «مثل اینکه رفاقت با علی اوجی برایم نفع داشته است! جوایز فردی حاصل یک کار گروهی است. اگر این گروه نبود، شاید دو سال زودتر به این جایزه می‌رسیدم. از مادرم ممنونم که چنین پسری را تربیت کرد و از همسرم ممنونم که من را تحمل می‌کند.»

بهترین برنامه ترکیبی

جایزه بهترین برنامه ترکیبی به محمد شریفی و رامبد جوان برای «کارناوال» رسید.

رامبد جوان گفت: «خیلی خوشحالم که این جایزه را در حضور شما می‌گیرم. از فیلم‌نت، اسپانسرها و گروه ۴۰۰ نفره کارناوال تشکر می‌کنم. خوشحالم که پدرم پیش از مرگش این برنامه را دید. برنامه‌سازی دارد جدی‌تر و بااهمیت‌تر می‌شود و استقامت ما باعث شد این جنس برنامه‌ها رونق بگیرد.»

بازیگران کمدی و درام

بهترین بازیگر زن کمدی

الیکا عبدالرزاقی – اجل معلق

او جایزه‌اش را به امین زندگانی تقدیم کرد.

بهترین بازیگر مرد کمدی

رضا عطاران – اجل معلق

او گفت: «هر سال می‌دانم یک رای را علی معلم داده است.»

جوایز پایانی جشن حافظ

بهترین بازیگر زن درام

پریناز ایزدیار – زن و بچه

غزل شاکری – رها

بهترین بازیگر مرد

حسن پورشیرازی – پیرپسر

شهاب حسینی – رها

پورشیرازی پس از دریافت جایره گفت: «این جایزه را به بهرام بیضایی تقدیم می‌کنم.»

بهترین کارگردانی

جایزه بهترین کارگردانی به اکتای براهنی برای «پیرپسر» رسید.

او بیان کرد: «این اولین جایزه‌ای است که در ایران می‌گیرم و آن را به مادرم تقدیم می‌کنم.»

بهترین فیلم (تندیس حافظ)

تندیس حافظ بهترین فیلم به «پیرپسر» به تهیه‌کنندگی بابک حمیدیان و حنیف سروری اهدا شد.

بابک حمیدیان در پایان با حضور دوباره روی صحنه گفت: «از محمدرضا شریفی‌نیا، سیدضیاء هاشمی، اکتای براهنی و حنیف سروری تشکر می‌کنم و حنیف سروری بیان کرد: ممنون که این شانس را به من دادید کنار شما باشم. جای آقای معلم خالی است و دلم می‌خواهد از همکاران خانمی نام ببرم که شانس نداریم کنارشان باشیم؛ هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، باران کوثری و…»

