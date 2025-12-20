درخواست متفاوت ژیلا صادقی از مردم برای شب یلدا
در آستانه شب یلدا، ژیلا صادقی، مجری تلویزیونیک استوری متفاوت منتشر کرد.
به گزارش تابناک، در آستانه شب یلدا، ژیلا صادقی، مجری تلویزیون، در یک استوری از دنبالکنندگان خود خواست تا به وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوادهها توجه کنند و از به اشتراک گذاشتن تصاویر سفرههای پرزرق و برق یلدا و خوراکیهای لوکس خودداری کنند. او تأکید کرد که این اقدام نشاندهنده شخصیت و تربیت خانوادگی افراد است و در پایان نوشت: «درود به شرفتون»
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۲
دقیقا مثل رعایت حجاب خودش خارج از کشور و نوع آرایش کردنش که مثل همون هاییه که هر روز ازشون انتقاد میکنه !
ریا و دو رویی پدر مردم رو درآورده
از شما اصلا خوشم نمیاد اما دمتون گرم، سخن بسیار بسیار با ارزشی گفتین. آفرین
شما صحبت نکن لطفا. صلاحیت صحبت نداری با اون همه حاشیه و ذهن بیمار
