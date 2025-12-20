درخواست متفاوت ژیلا صادقی از مردم برای شب یلدا

به گزارش تابناک، در آستانه شب یلدا، ژیلا صادقی، مجری تلویزیون، در یک استوری از دنبال‌کنندگان خود خواست تا به وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها توجه کنند و از به اشتراک گذاشتن تصاویر سفره‌های پرزرق و برق یلدا و خوراکی‌های لوکس خودداری کنند. او تأکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده شخصیت و تربیت خانوادگی افراد است و در پایان نوشت: «درود به شرفتون»