محور جدید فشار بر ایران با فضاسازی صهیونیست‌ها

«ان بی سی نیوز» به نقل از مقام‌های رژیم صهیونیستی، فضاسازی جدیدی را از سوی تل آویو به بهانه گسترش برنامه دفاعی موشک‌های بالستیک ایران، مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۱۵
| |
7909 بازدید
محور جدید فشار بر ایران با فضاسازی صهیونیست‌ها

به گزارش تابناک به نقل از ان بی سی نیوز، مقام‌های رژیم صهیونیستی معتقدند ایران در حال گسترش برنامه دفاعی موشک‌های بالستیک خود است و خود را برای طرح این موضوع در دیدار آتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده می‌کنند، موضوعی که به باور آنها تهدیدی جدید به شمار می‌رود.

طبق منابع ان بی سی نیوز، بخشی از استدلال ادعایی نتانیاهو این خواهد بود که اقدامات ایران نه‌تنها اسرائیل، بلکه کل منطقه از جمله منافع آمریکا را نیز تهدید می‌کند و انتظار می‌رود نخست وزیر اسرائیل گزینه‌هایی را به ترامپ ارائه دهد که در آنها آمریکا بتواند به عملیات نظامی جدید علیه ایران بپیوندد یا از آن حمایت کند.

این گزارش درباره برنامه بنیامین نتانیاهو برای ارائه گزینه‌های جدید حمله به ایران به دونالد ترامپ، بار دیگر از هم‌پوشانی راهبردی کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی در پروژه فشار و تهدید علیه تهران پرده برمی‌دارد، پروژه‌ای که این بار، «نگرانی از پیشرفت سریع توان موشکی ایران» به محور اصلی آن تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اسرائیلی معتقدند که ایران پس از حملات ماه‌های گذشته نه‌تنها توان بازسازی زیرساخت‌های دفاع موشکی خود را دارد، بلکه با سرعتی بالاتر از گذشته در حال توسعه برنامه موشک‌های بالستیک است، مسئله‌ای که به‌طور مشخص موجب نگرانی بنیامین نتانیاهو و محافل امنیتی تل‌آویو شده و اکنون به‌عنوان بهانه‌ای تازه برای توجیه اقدام نظامی علیه ایران مطرح می‌شود.

این فضاسازی در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا خود در حملات نظامی خردادماه علیه ایران نقش مستقیم و تعیین‌کننده داشت. در چنین شرایطی، تلاش برای القای نقش مستقل یا جداگانه صهیونیست‌های اشغالگر، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و آمریکا عملاً شریک کامل این اقدامات و طراح اصلی روایت تهدید به شمار می‌رود.

برخلاف تمرکز رسانه‌ای بر موضوع هسته‌ای، آنچه به اذعان منابع آمریکایی و اسرائیلی «نگرانی فوری‌تر» تلقی می‌شود، پیشرفت سریع برنامه دفاع موشکی ایران و توان بالقوه تولید انبوه موشک‌هاست. از نگاه تل‌آویو، افزایش کمی و کیفی توان موشکی ایران نه‌تنها معادلات نظامی را تغییر می‌دهد، بلکه سطح بازدارندگی ایران را تقویت کرده و امکان تکرار سناریوهای تجاوزکارانه را برای رژیم صهیونیستی پرهزینه‌تر می‌کند؛ موضوعی که شتاب نتانیاهو برای طرح دوباره گزینه نظامی نزد واشنگتن را توضیح می‌دهد.

این روایت‌سازی در حالی ادامه دارد که مقامات آمریکایی پیش‌تر مدعی شده بودند حملات انجام‌شده، توانمندی‌های راهبردی ایران را «به‌طور کامل نابود» کرده است. طرح هم‌زمان ادعای «نابودی کامل» و «پیشرفت سریع»، تناقضی آشکار در روایت رسمی آمریکا و صهیونیست‌های اشغالگر ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد هدف اصلی، نه توصیف واقعیت‌های میدانی، بلکه حفظ یک تهدید دائمی برای توجیه فشار و اقدام نظامی است.

هم‌زمانی انتشار این گزارش با بن‌بست رژیم صهیونیستی در غزه، شکنندگی آتش‌بس و افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی علیه کابینه نتانیاهو، نشان می‌دهد که برجسته‌سازی ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای انتقال بحران و فرار از پاسخگویی است. آمریکا نیز با همراهی کامل سیاسی، نظامی و رسانه‌ای، نه‌تنها مانعی در برابر این مسیر ایجاد نکرده، بلکه عملاً به تداوم آن دامن زده است.

آنچه امروز به‌عنوان «نگرانی از پیشرفت سریع موشکی ایران» برجسته می‌شود، نه یک تحول ناگهانی امنیتی، بلکه ادامه سیاستی هماهنگ برای حفظ فضای تنش، مشروع‌سازی تجاوز و اعمال فشار مستمر علیه ایران است؛ سیاستی که پیش از این نیز بارها آزموده شده و نتوانسته به اهداف اعلامی خود دست یابد.

اسرائیل ایران برنامه موشکی موشک بالستیک
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
