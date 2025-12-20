قاتل خاموش جان ۴ نفر را گرفت
به گزارش تابناک، علیرضا عباسی شامگاه شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹ و پنج دقیقه امشب به مرکز فوریتهای پزشکی اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه مشخص شد چهار نفر شامل دو مرد و دو زن که همگی از اعضای یک خانواده بودند، به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باختهاند و علائم قطعی مرگ در آنان مشاهده میشد.
معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، استفاده از بخاری بدون دودکش علت احتمالی این حادثه بوده و هر چهار نفر پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل فوت شده بودند و امکان احیای آنان وجود نداشت.
وی ادامه داد: سن تقریبی جانباختگان حدود ۴۰ سال گزارش شده است و یک نفر از آنان سن بالاتری داشته است.
وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست در فصل سرما از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای دودکش ایمن استفاده کرده و نسبت به خطرات گاز مونوکسید کربن توجه جدی داشته باشند.