قاتل خاموش جان ۴ نفر را گرفت

معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان جنوبی گفت: بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از استفاده از بخاری بدون دودکش، چهار نفر در یکی از منازل مسکونی اسلامیه فردوس جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک، علیرضا عباسی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹ و پنج دقیقه امشب به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه مشخص شد چهار نفر شامل دو مرد و دو زن که همگی از اعضای یک خانواده بودند، به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باخته‌اند و علائم قطعی مرگ در آنان مشاهده می‌شد.

معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، استفاده از بخاری بدون دودکش علت احتمالی این حادثه بوده و هر چهار نفر پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل فوت شده بودند و امکان احیای آنان وجود نداشت.

وی ادامه داد: سن تقریبی جان‌باختگان حدود ۴۰ سال گزارش شده است و یک نفر از آنان سن بالاتری داشته است.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست در فصل سرما از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای دودکش ایمن استفاده کرده و نسبت به خطرات گاز مونوکسید کربن توجه جدی داشته باشند.