قیمت طلا و سکه در معاملات روز شنبه ۲۹ آذر، تحت تأثیر رشد قیمت دلار و افت محدود اونس جهانی طلا، روند متوازنی نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا به تبعیت از رشد قیمت دلار در مسیر افزایشی حرکت کرد و قطعات سکه به دلیل کاهش حباب و افت تقاضای کوتاه‌مدت، در تمامی قطعات با کاهش ارزش همراه شد.

قیمت طلا و سکه در معاملات اولین روز هفته با افزایش ارزش در تمام قطعات و وزن‌ها بازگشایی شد؛ اما در ادامه با کاهش قیمت اونس جهانی طلا و افت حباب سکه روند بازار طلا ناتراز شد؛ قیمت سکه کاهشی شد و قیمت طلا افزایش محدودی داشت.

اونس جهانی طلا روز شنبه با افت پنج دلاری، روی رقم ۴،۳۳۸ دلاری معامله شد؛ با این وجود کاهش محدود اونس جهانی نتوانست اثر افزایشی قیمت دلار بر بازار طلا را خنثی کند.



پیش بینی قیمت طلا و سکه

تحلیلگران بازار طلا معتقدند در صورت تثبیت قیمت دلار در کانال ۱۳۲ هزار تومان، بازار طلا در معاملات روز یکشنبه ۳۰ آذر همچنان با تمایل افزایشی همراه خواهد بود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نوسان کند و در صورت تقویت بیشتر دلار، حرکت به سمت کانال ۱۴ میلیون تومان دور از انتظار نیست.

در مقابل، بازار سکه به دلیل کاهش حباب و رفتار محتاطانه معامله‌گران، ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات رفت‌وبرگشتی را تجربه کند. کارشناسان انتظار دارند سکه امامی در محدوده ۱۴۱ تا ۱۴۳ میلیون تومان معامله شود و جهت حرکت آن بیش از هر چیز به پایداری قیمت دلار و تغییرات تقاضا بستگی داشته باشد.

گفتنی است اونس جهانی نقره روی رقم ۶۷ دلار و ۱۷ سنتی معامله شد و کاهش ۹ سنتی داشت. هر گرم نقره ۹۹۹ روی رقم ۲۹۷ هزار و ۶۰۰ تومانی معامله شد و کاهش هزار و ۲۰ تومانی داشت.

بیشترین افت ارزش، سهم سکه امامی شد

قیمت سکه امامی روز شنبه با کاهش یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی با قیمت ۱۴۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی معامله شد. سکه بهار آزادی با کاهش ۳۸۰ هزار تومانی روی رقم ۱۳۶ میلیون و ۹۱۵ هزار تومانی ایستاد.

گفتنی است نیم‌سکه با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی با رقم ۷۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومانی معامله شد. ربع سکه با افت ۵۹۰ هزار تومانی با رقم ۴۳ میلیون ۷۳۰ هزار تومان معامله شد. سکه گرمی بدون تغییر با رقم ۱۹ میلیون ۹۰۰ هزار تومانی معامله شد.

طلا افزایشی شد

گفتنی است هر مثقال طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۳۰ هزار تومانی با رقم ۵۹ میلیون و ۷۶۶ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومانی در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۹۹ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۳ میلیون ۶۱۳ هزار تومانی معامله شد.

حباب سکه‌های سنگین میلیونی افت کرد

حباب سکه در اولین روز هفته در تمام قطعات کاهشی شد. حباب سکه امامی دو میلیون و ۶۲۴ هزار تومان، سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۴۴ هزار تومان، نیم‌سکه ۶۰۷ هزار تومان، ربع سکه ۸۱۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۱۱ هزار تومان کاهش داشت.