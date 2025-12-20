با وجود آنکه رژیم صهیونیستی تاکنون هزاران بار توافق آتش‌بس با لبنان را نقض کرده و به درخواست‌های بیروت برای توقف تجاوزات هیچ اهمیتی نمی‌دهد، دولت نواف سلام در سخنانی ضمن امتیازدهی مجدد به صهیونیست‌ها بر آمادگی دولت برای انحصار سلاح در شمال رود لیتانی تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان در منطقه قریطم در بیروت با «سیمون کرم»، رئیس هیات مذاکره‌کننده لبنانی در کمیته مکانیسم(نظارت بر توافق آتش‌بس) دیدار کرد و در جریان جزئیات و نتایج نشست اخیر این کمیته قرار گرفت.

نواف سلام پس از این دیدار تاکید کرد که مرحله نخست طرح انحصار سلاح در منطقه جنوب رود لیتانی طی چند روز آتی به پایان خواهد رسید.

وی برخلاف موضع‌گیری صریح حزب‌الله و حتی ارتش لبنان اظهار داشت که دولت آماده انتقال به مرحله دوم یعنی انحصار سلاح در شمال رود لیتانی با اتکا به طرحی است که ارتش لبنان پیشتر بنا به درخواست دولت ارائه کرده بود.

نخست‌وزیر لبنان بر لزوم تامین هرگونه حمایت لازم از ارتش برای انجام مسئولیت ملی خود و انجام ماموریت‌های محوله در چارچوب تحکیم ثبات و بسط سیطره دولت تاکید کرد.

این سخنان نواف سلام در حالی است که حزب‌الله طبق توافق آتش‌بس تنها با تحویل منطقه جنوب رود لیتانی به ارتش لبنان موافقت کرده و در این توافق هیچ اشاره‌ای به خلع سلاح مقاومت و جلوگیری از بازیابی توان آن و یا انحصار سلاح در شمال رود لیتانی نشده است.

دولت لبنان که در مقابل اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی مهر سکوت بر لب زده است، با ارائه طرحی برای خلع سلاح مقاومت در شمال لیتانی به اشغالگران و آمریکا بهانه‌ای برای فشار بر لبنان داد و صهیونیست‌ها به همین بهانه و جلوگیری از بازیابی توان مقاومت، تجاوزات خود را به مناطق مختلف لبنان توجیه می‌کنند.

ارتش لبنان هم پیشتر رسما اعلام کرده بود که بدون عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از نقاط اشغالی در جنوب، تکمیل انحصار سلاح در جنوب لیتانی انجام نخواهد شد.

لذا این سخنان نواف سلام درخصوص خلع سلاح مقاومت در شمال رود لیتانی چیزی جز امتیازدهی جدید و غیرعادی در برابر صهیونیست‌ها نیست و طبق اعلام چندین بار حزب‌الله، هرگونه اقدام و تلاشی برای خلع سلاح مقاومت در شمال لیتانی با واکنش حزب‌الله مواجه خواهد شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله و دیگر مسئولان این حزب تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که تا زمانی که تجاوزات صهیونیست‌ها و اشغالگری در جنوب لبنان پایان نیافته و اسرای لبنان آزاد نشوند، به هیچ عنوان حاضر به بحث درباره زمین گذاشتن سلاح نیست.

این در حالی است که با وجود همه امتیازدهی‌های دولت لبنان و حتی دیدار مستقیم با نماینده رژیم صهیونیستی، اشغالگران همچنان به حملات خود به مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهند.