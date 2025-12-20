به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در این نشست که با حضور محسن سیفی مدیرعامل، یاسر مرادی و مهدی اقبالی‌راد اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ارشد بانک و با مشارکت برخط مدیران شعب سراسر کشور همراه بود، ضمن تبیین راهبردهای کلان مدیریت بانک، بر ضرورت تداوم اصلاح ساختارهای مالی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه به‌عنوان پیش‌نیاز پایداری، ارتقای رقابت‌پذیری و حفظ جایگاه بانک صادرات ایران در نظام بانکی کشور تأکید شد و هم‌افزایی تمامی ارکان بانک برای تحقق اهداف تعیین‌شده مورد توجه قرار گرفت.

توسعه خدمات غیرحضوری؛ پاسخ به انتظارات نوین مشتریان

محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به تحولات شتابان بازار پول و تغییر رفتار مشتریان، توسعه خدمات غیرحضوری را یکی از رمزهای اصلی ماندگاری و موفقیت بانک‌ها دانست و تصریح کرد: پاسخگویی مؤثر به نیازهای بانکی مردم، بدون توسعه فناوری‌های اطلاعات و روزآمدسازی پلتفرم‌های بانکداری غیرحضوری، امکان‌پذیر نیست.

نقش بانک‌ها در پشتیبانی از اقتصاد ملی

وی با تشریح فضای عمومی اقتصاد کشور، مأموریت اصلی بانک صادرات ایران را پشتیبانی عملی از اقتصاد ملی، کمک به رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت کسب‌وکارها عنوان کرد و افزود: بانک باید در کنار ایفای نقش حرفه‌ای خود در بازار پول، به‌عنوان یک نهاد اثرگذار حامی جریان تولید و تأمین مالی سالم در کشور باشد.

کار منسجم و هدفمند؛ پیش‌نیاز تحقق عملکرد مؤثر

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به دغدغه‌هایی از جمله کنترل مقداری ترازنامه و الزامات مدیریت خلق نقدینگی در مسیر حرکت بانک‌ها در شش‌ماهه دوم سال جاری تأکید کرد: وظیفه ما روشن است: کار مؤثر، منسجم و هدفمند. خروجی این تلاش، کارنامه و عملکرد بانک است و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که جایگاه بانک صادرات ایران در جمع سه بانک برتر کشور تثبیت و تقویت شود.

تداوم اصلاحات مالی و شتاب‌بخشی به تحول دیجیتال

سیفی با اشاره به دستاوردهای ۳۰ ماه گذشته در حوزه اصلاح ساختارهای مالی و بهبود شاخص‌های بانکداری، تداوم این اصلاحات به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات را ضروری دانست و گفت: توسعه فناوری اطلاعات باید به کاهش هزینه‌های بانک، افزایش بهره‌وری و ارتقای رضایت مشتریان منجر شود.

وی افزود: اگر مشتری بتواند بدون مراجعه حضوری به شعب، وام‌های خرد خود را از طریق پلتفرم‌های بانک دریافت کند، آن‌گاه می‌توان گفت در مسیر صحیح توسعه بانکداری دیجیتال حرکت کرده‌ایم.

بانکداری نوین؛ فراتر از ابزارهای فناورانه

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر نگاه راهبردی بانک به تحول دیجیتال، خاطرنشان کرد: بانکداری نوین صرفاً به‌کارگیری فناوری نیست، بلکه بازطراحی فرآیندها، ساده‌سازی خدمات، افزایش سرعت و امنیت عملیات و قرار دادن تجربه مشتری در کانون تصمیم‌گیری‌ها، از الزامات اصلی این مسیر به‌شمار می‌رود.

ضرورت تمرکز ویژه بر پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان

سیفی، پیگیری جدی وصول مطالبات از بدهکاران کلان، تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعتباری و انضباط‌بخشی به فرآیندهای اعتباری را از راهبردهای همیشگی بانک صادرات ایران برشمرد و افزود: همزمان با صیانت از منابع بانک، باید تمرکز ویژه‌ای بر پاسخگویی به نیازهای واقعی مشتریان، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، داشته باشیم.

همدلی، انسجام و سرمایه انسانی در مسیر نگاه آینده‌محور؛ عامل نقش‌آفرینی موثر اقتصادی

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان بانک در سراسر کشور، تأکید کرد: عبور موفق از شرایط پیچیده اقتصادی، نیازمند همدلی، انسجام مدیریتی و نگاه آینده‌محور است و بانک صادرات ایران با اتکا به سرمایه انسانی توانمند خود، می‌تواند نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.