مدارس جاسک تعطیل شد

اداره آموزش و پرورش شهرستان جاسک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل قطعی گسترده آب در سطح شهرستان و تداوم برخی مشکلات زیرساختی و تأسیساتی مدارس در پی بارش‌های اخیر، آموزش در تمامی مدارس جاسک روز یکشنبه ۳۰ آذر، به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان جاسک، بر اساس این اطلاعیه، با وجود غیرحضوری شدن کلاس‌ها، حضور عوامل اجرایی مدارس به‌منظور بررسی وضعیت فضاهای آموزشی و ارزیابی شرایط مدارس در محل کار الزامی است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی امتحانات داخلی که برای روز یکشنبه ۳۰ آذرماه برنامه‌ریزی شده بود، لغو شده و زمان جدید برگزاری این امتحانات پس از بازگشایی مدارس، متعاقباً از سوی مدیران مدارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این اداره در روز شنبه ۲۹ آذر ضمن قدردانی از همراهی مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و اولیای گرامی، بر لزوم رعایت تصمیمات ابلاغی تا بهبود کامل شرایط زیرساختی تأکید کرد.