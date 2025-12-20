هدیه شما به حساب مهربانی نشست

برای بسیاری از کاربران بلو، نیکوکاری یک انتخاب لحظه‌ای یا احساسی نیست؛ یک دغدغه جدی است. دغدغه‌ای که حالا در یکی از ساده‌ترین رفتارهای روزمره آن‌ها، یعنی «دعوت از دوستان» به بلو، خودش را نشان می‌دهد.

کاربران بلو با هر دعوت موفق ۵۰ هزار تومان هدیه دریافت می‌کنند؛ اما تصمیم با خودشان است که این مبلغ را برای خود نگه دارند یا آن را به مسیر مهربانی بسپارند.

شما در بلو می‌توانید هدیه دعوت خود را به یکی از مراکز نیکوکاری اختصاص دهید، اما دغدغه بسیاری از کاربران نیکوکار فراتر از این همکاری‌هاست. بازخورد آن‌ها در ارتباط با تیم پشتیبانی بلو (بلولاین) نشان می‌دهد حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوعاتی مثل حمایت از ورزشکاران کم‌برخوردار، مراقبت از محیط‌زیست و یا توجه به از حیوانات دارند. بر همین اساس، به‌تازگی این امکان ایجاد شده تا کاربران علاوه‌بر مراکز نیکوکاری، هدیه نقدی «دعوت دوستان» خود را به پروژه‌های متنوع نیکوکاری (بیش از ۱۰ عنوان) اختصاص دهند و هر کدام متناسب با دغدغه‌ها و اولویت‌های شخصی خود، در مسیر مسئولیت اجتماعی و پایداری همراه شوند.

در تجربه‌های جهانی هم رابطه مستقیمی میان توسعه‌یافتگی و توجه به مسئولیت اجتماعی دیده می‌شود. در جوامعی که شهروندان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به پیرامون خود دارند، مشارکت در امور خیرخواهانه بخشی از سبک زندگی روزمره است. این نگاه امروز در میان نسل جوان پررنگ‌تر از همیشه دیده می‌شود؛ نسلی آگاه و مطالبه‌گر که از برندها انتظار دارد فقط خدمات ندهند، بلکه هم‌مسیر با ارزش‌های اجتماعی حرکت کنند.

اگر قصد دارید با دعوت از دوستان خود به بلو در این فعالیت‌های نیکوکاری سهیم شوید کافی‌ست به منوی «دعوت دوستان» بروید با انتخاب گزینه «واریز هدیه به» یکی از مراکز یا فعالیت‌های نیکوکاری را انتخاب کنید. حالا باید کد دعوت خود را برای دوستان‌تان ارسال کنید. در این قسمت، تنوع بالایی برای کمک وجود دارد که می‌توانید یک مورد را برای این نیکوکاری انتخاب کنید.

اگر هنوز کاربر بلو نیستید، می‌توانید اپلیکیشن را دانلود کنید و در مرحله کد دعوت، کد "sabz" را وارد کنید در این صورت، بلو ۵۰ هزار تومان از طرف شما به فعالیت‌های نیکوکارانه اختصاص می‌دهد. این تنظیمات فقط در اپلیکیشن بلو قابل اجراست (در اپلیکیشن بلوجونیور، هدیه دعوت از دوستان تنها به صورت نقدی قابل دریافت است).

برای کاربران فعلی، این روایت آشناست اما برای کسانی که قصد دارند عضوی از خانواده بلو باشند، پیامی روشن دارد: این‌جا دغدغه‌های اجتماعی مهم است و دیده می‌شود.