مرگ هولناک مرد معتاد زیر چک و لگد کارکنان کمپ

پرونده مرگ دردناک مرد معتاد، که با ضربات سنگین لگد و خفگی جان باخته است، برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۹۵
2793 بازدید
مرگ هولناک مرد معتاد زیر چک و لگد کارکنان کمپ

به گزارش تابناک، دو سال قبل جوانی به نام آرمین در پی بسته شدن به درختی در یک کمپ ترک اعتیاد جانش را از دست داد. خانواده آرمین به ماموران گزارش این قتل را دادند و گفتند از عاملان حادثه شکایت دارند. پلیس جسد را به پزشکی قانونی فرستاد و بررسی‌ها نشان داد علت مرگ ضرب و جرح و خفگی بوده است.

به این ترتیب چهار متهم پرونده بازداشت شدند و پرونده به دادگاه ارسال شد. در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، اولیای دم درخواست قصاص کردند. پدر مقتول گفت: پسر من شیشه می‌کشید و او را برای ترک برده بودم اما جسدش را تحویل دادند. من درخواست قصاص دارم.

سپس متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و گفت: ما در کمپ یک درخت داشتیم که اصطلاحاً معتادان را به آن فیکس می‌کردیم تا تکان نخورند. آن روز هم آرمین را بستیم که ما را اذیت نکند و کتک‌کاری نکند. شاید او خودش از درخت آویزان شده باشد.

متهم ردیف دوم هم گفت: اتهام را قبول ندارم. ما همه معتاد بودیم و عامل مرگ همه ما اعتیاد است. درخت آرامش را همه ما تجربه کرده‌ایم.

سپس متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت. او هم اتهام را رد کرد و گفت: توهم شیشه باعث این مساله شده است. مقتول توهم شیشه داشت. درگیری از داخل کمپ شروع شد. ما مقتول را زدیم اما ضربات به پایین تنه بود. او خودش طوری قرار گرفت که درخت آرامش باعث مرگش شد.

سپس وکیل اولیای دم اعتراض کرد‌. او گفته‌های متهمان را اشتباه خواند و گفت: آنها درخت را عامل مرگ معرفی می‌کنند. این درست نیست. عامل مرگ خود اینها بوده‌اند.

سپس مدیر کمپ در دادگاه حاضر شد و او نیز گفت: مقتول بسیار ناآرام بود و تقلا کردنش باعث مرگ شد. وقتی این اتفاق افتاد من در محل کمپ نبودم.

در پایان قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

کمپ ترک اعتیاد مرد معتاد ضرب و شتم
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
