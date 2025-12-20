حمله پهپادی اسرائیلی به یک خودرو در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس لبنان، مجددا به حریم هوایی جنوب این کشور تعرض کرده و یک خودرو را هدف قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رژیم صهیونیستی امروز در دومین حمله پهپادی خود به جنوب لبنان یک خودرو را در مابین شهرک‌های «عدشیت» و «الطیبه» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد.

ساعتی قبل هم دو پهپاد ارتش اسرائیل یک خانه خالی از سکنه را در شهرک «بلیدا» واقع در جنوب لبنان، هدف قرار داده بودند.

بر اساس این گزارش‌ها، انفجارها خساراتی به ساختمان وارد کرده، اما تاکنون گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.

این حادثه در ادامه نقض‌های مکرر حریم هوایی و حملات پهپادی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان رخ داده و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در امتداد مرزهای جنوبی این کشور گزارش شده است.

مقامات رسمی لبنان تاکنون بیانیه‌ای درباره جزئیات بیشتر این حمله منتشر نکرده‌اند.

بیش از یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح مقاومت اسلامی این کشور است.