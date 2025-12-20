عملیات انتحاری وحشتناک زن سوری در خانه!
یک زن سوری در جریان مشاجره با همسر لبنانیاش با نارنجک درون خانهاش دست به اقدام انتحاری زد.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، یک زن سوری در جریان مشاجره با همسر لبنانیاش با نارنجک درون خانهاش دست به اقدام انتحاری زد.
به گزارش رسانههای لبنانی، این زن در اوج اختلاف با شوهرش، ضامن یک نارنجک را کشید و آن را بین خود و فرزندانش منفجر کرد.
به گفته این رسانهها، حادثه در منطقه بقاع واقع در شمال لبنان رخ داد و منجر به کشته شدن کودک پنجساله خانواده و زخمی شدن این زن و دیگر فرزندش شد.
در این حادثه به شوهرش که شهروند لبنان است آسیبی نرسید، اما زن و دیگر فرزندش هماکنون در بیمارستان بستری هستند.
