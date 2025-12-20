تعطیلی مدارس برخی از شهرهای استان مرکزی
بر اساس تصمیم مدیریت بحران استان مرکزی، به دلیل سرما و یخبندان، برخی از مدارس این استان تعطیل و برخی نیز با تاخیر همراه خواهند بود.
به گزارش تابناک، در اطلاعیه مدیریت بحران استان مرکزی اعلام شده است که آموزش مقاطع ابتدایی شهرستانهای اراک و تفرش، فردا یکشنبه ۳۰ آذر در نوبت صبح از طریق بستر شاد برگزار خواهد شد.
همچنینن کلیه مقاطع تحصیلی شیفت صبح شهرستانهای خمین، شازند، محلات، خنداب، دلیجان، کمیجان، فراهان و بخش خرقان در شهرستان زرندیه فقط در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.
این اطلاعیه اضافه کرده است که مدارس شهرستاهای آشتیان و ساوه هم بهصورت عادی فعالیت خواهند داشت.
