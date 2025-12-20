به گزارش تابناک به نقل از به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، رهنما افزود: با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر فعالیت مدارس شهرستان‌های قوچان، طرقبه و شاندیز، تربت حیدریه، تربت‌جام، زاوه، نیشابور، احمدآباد، باخرز و رضویه در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مدارس شهرستان‌های گلبهار و خوشاب در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در نوبت صبح به‌صورت مجازی فعالیت خواهند داشت.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، ادامه داد: مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان هم در نوبت صبح، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه به ‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

رهنما در پایان از خانواده‌ها خواست ضمن همراهی با مدارس، نسبت به مراقبت از سلامت فرزندان خود و رعایت توصیه‌های ایمنی در شرایط جوی فعلی توجه ویژه داشته باشند.