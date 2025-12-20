حکم ۱۷ سال زندران برای عمران خان و همسرش
به گزارش تابناک به نقل از فارس، عمران خان و همسرش بشری بیبی پس از آن که دادگاهی در پاکستان آنها را به نگهداری غیرقانونی و فروش هدایای دولتی ارزشمند متهم نمود، به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. به گزارش الجزیره، این زوج متهم به فروش هدایای مختلف، از جمله جواهرات از دولت عربستان سعودی، با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش بازار شدند. آنها همه اتهامات را رد کردهاند.
بر اساس قانون پاکستان، برای نگهداری هدایا از مقامات خارجی، مسئولان باید آنها را به ارزش بازار خریداری کنند و سود حاصل از هرگونه فروش را اعلام نمایند. اما دادستانها ادعا کردند که این زوج پس از خرید این اقلام با قیمتی پایین یعنی ۱۰,۰۰۰ دلار، در مقایسه با ارزش بازار ۲۸۵,۵۲۱ دلار، از آنها سود بردند.
حامیان عمران خان این حکم را محکوم کردهاند و سخنگوی او، ذوالفقار بخاری، گفت: «مسئولیت کیفری بدون اثبات قصد، سود یا زیان، و با تکیه بر تفسیر مجدد قوانین با عطف به ماسبق، اعمال شد.»
حزب او، تحریک انصاف پاکستان، در رسانههای اجتماعی نوشت که این دادرسی یک «نمایش مضحک» بود و پوشش رسانههای بینالمللی این پرونده را انتقاد کرد. عمران خان ۷۳ ساله از سال ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۲ نخستوزیر پاکستان بود و با رأی عدم اعتماد برکنار شد. او از آگوست ۲۰۲۳ به اتهامات مختلف فساد و افشای اسرار دولتی زندانی شده است، اتهاماتی که رد کرده و ادعا میکند سیاسی هستند. او از برخی اتهامات تبرئه شده است. زندانی شدن او در دو سال گذشته به اعتراضات گسترده در پاکستان منجر شده است.