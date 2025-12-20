انتصاب معاون جدید پزشکیان
رئیس جمهور در حکمی به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی، آقای سید احمد موسوی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب، نظارت متقن بر حسن اجرای امور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود نسبت به تحقق اهداف عالیه بنیاد به ویژه صیانت، رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف آن اهتمام حداکثری مصروف دارید.
