انتصاب معاون جدید پزشکیان

رئیس جمهور در حکمی به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی، آقای  سید احمد موسوی  را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  منصوب کرد. 
انتصاب معاون جدید پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب، نظارت متقن بر حسن اجرای امور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود نسبت به تحقق اهداف عالیه بنیاد به ویژه صیانت، رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف آن اهتمام حداکثری مصروف دارید.

 

