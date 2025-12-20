سارق نیم کیلو طلا در قم دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری یک سارق منزل و کشف نیم کیلو طلا خبر داد.
به گزارش تابناک، جعفر عباسعلی پور اظهار کرد: در پی وقوع سرقت نیم کیلو طلا از منزلی در قم، کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای بررسی صحنه سرقت به محل موردنظر اعزام و در ادامه با انجام اقدامات پلیسی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: سپس متهم طی تحقیقات صورتگرفته اذعان کرد به دلیل اختلافات خانوادگی این اقدام را انجام داده و طلاها را از قم انتقال و مخفی کرده است.
عباسعلی پور اضافه کرد: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: شهروندان میتوانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی استان و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.
