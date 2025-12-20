توصیه جالب عضو ۷۵ ساله و چند شغله مجمع!

علی آقا محمدی عضو ۷۵ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی تولید کنندگان و مدیران جوان با بیان اینکه بخواهیم یا نخواهیم عده‌ای در حال رفتن به دلیل عمر هستند گفت: بهتر است کار را به دیگران واگذار کرد و خوب است افراد جانشین خود را هم ببینند و لذت جانشینش را ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، علی آقا محمدی که درست از بدو پیروزی انقلاب در رده‌های مختلف مدیریتی در کشور فعالیت داشته در حالی دیگران را به کناره گیری از مسئولیت دعوت می‌کند که خود در این ۶ دهه گذشته به هیچ مسئولیتی نه نگفته است.

آقا محمدی در ۷۵ سالگی علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و ریاست شورای مرکزی اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران را بر عهده دارد و قائم مقامی وزیر کشور در ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار هم از دیگر مناصب رسمی او به شمار می‌رود.

جست‌و‌جو در شبکه اینترنت نشان می‌دهد که آقا محمدی علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی، در بخش اقتصادی هم فعالیت‌هایی داشته است.

آقا محمدی در دوران فعالیتش مسئولیت‌های متنوعی از هسته‌ای تا فوتبال و مجلس، رسانه و اقتصاد بر عهده داشته است در حالی که اطلاعاتی درباره تخصص آکادمیک او در دست نیست.

آقا محمدی سال ۹۹ و قبل از ریزش فاجعه بار بورس در یک برنامه تلویزیونی مردم را به ورود به بورس تشویق کرده و گفته بود: سود بلندمدت بورس از همه بازار‌ها بیشتر است.