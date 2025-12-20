زلنسکی: شاید توافق صلحی در کار نباشد

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه شنبه در سخنانی بیان کرد: «ما خواهان برگزاری انتخابات هستیم و وزارت امور خارجه اوکراین پیشتر بررسی این موضوع را آغاز کرده است.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد: «ما خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین با امنیت کامل هستیم.»

او با اشاره به اظهارات اخیر «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفت: «تصمیم‌گیری در مورد زمان و نحوه برگزاری انتخابات بر عهده او نیست و اوکراین تصمیم‌گیری می‌کند.»

زلنسکی با اشاره به توافق صلح احتمالی استدلال کرد: «هنوز هیچ توافق صلحی وجود ندارد و ممکن است وجود نداشته باشد.»

وی افزود: «این توافق نه تنها روی کاغذ، بلکه وقتی رهبران آن را امضا کنند و جنگ متوقف شود، وجود خواهد داشت.»



سفر نخست‌وزیر پرتغال به اوکراین و دیدار با هیات این کشور

روز شنبه «لوئیس مونته‌نگرو» نخست‌وزیر پرتغال در یک سفر رسمی وارد اوکراین شد و ولودیمیر زلنسکی این اظهارات را طی یک کنفرانس مطبوعاتی با او عنوان کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز، اوکراین و پرتغال بیانیه مشترکی در مورد ایجاد همکاری برای تولید پهپادهای دریایی صادر کردند. ما این بیانیه را به همراه نخست‌وزیر پرتغال که امروز اولین سفر خود را به اوکراین انجام می‌دهد، امضا کردیم. این یکی از امیدوارکننده‌ترین حوزه‌های تلاش‌های دفاعی ما در حال حاضر است. دستیابی به نتایج مهم است و در تمام نقاط اروپا، باید قدرت کافی برای مقابله با هرگونه تهدید وجود داشته باشد و پهپادهای مدرن ابزاری واقعی برای دفاع هستند.»

زلنسکی همچنین گفت: «پرتغال از تصمیم مشترک اروپا در مورد تضمین امنیت مالی برای اوکراین برای سال‌های آینده، ۹۰ میلیارد یورو برای اوکراین، که بسیار ملموس است، حمایت کرد.»