میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلنسکی: شاید توافق صلحی در کار نباشد

رئیس‌جمهور اوکراین با بیان اینکه کشورش خواستار برگزاری انتخابات است، گفت که شاید توافق صلحی در کار نباشد.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۶۴
| |
518 بازدید

زلنسکی: شاید توافق صلحی در کار نباشد

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه شنبه در سخنانی بیان کرد: «ما خواهان برگزاری انتخابات هستیم و وزارت امور خارجه اوکراین پیشتر بررسی این موضوع را آغاز کرده است.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد: «ما خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین با امنیت کامل هستیم.»

او با اشاره به اظهارات اخیر «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفت: «تصمیم‌گیری در مورد زمان و نحوه برگزاری انتخابات بر عهده او نیست و اوکراین تصمیم‌گیری می‌کند.»

زلنسکی با اشاره به توافق صلح احتمالی استدلال کرد: «هنوز هیچ توافق صلحی وجود ندارد و ممکن است وجود نداشته باشد.»

وی افزود: «این توافق نه تنها روی کاغذ، بلکه وقتی رهبران آن را امضا کنند و جنگ متوقف شود، وجود خواهد داشت.»


سفر نخست‌وزیر پرتغال به اوکراین و دیدار با هیات این کشور

روز شنبه «لوئیس مونته‌نگرو» نخست‌وزیر پرتغال در یک سفر رسمی وارد اوکراین شد و ولودیمیر زلنسکی این اظهارات را طی یک کنفرانس مطبوعاتی با او عنوان کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز، اوکراین و پرتغال بیانیه مشترکی در مورد ایجاد همکاری برای تولید پهپادهای دریایی صادر کردند. ما این بیانیه را به همراه نخست‌وزیر پرتغال که امروز اولین سفر خود را به اوکراین انجام می‌دهد، امضا کردیم. این یکی از امیدوارکننده‌ترین حوزه‌های تلاش‌های دفاعی ما در حال حاضر است. دستیابی به نتایج مهم است و در تمام نقاط اروپا، باید قدرت کافی برای مقابله با هرگونه تهدید وجود داشته باشد و پهپادهای مدرن ابزاری واقعی برای دفاع هستند.»

زلنسکی همچنین گفت: «پرتغال از تصمیم مشترک اروپا در مورد تضمین امنیت مالی برای اوکراین برای سال‌های آینده، ۹۰ میلیارد یورو برای اوکراین، که بسیار ملموس است، حمایت کرد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا اوکراین جنگ اوکراین پرتغال
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
برکناری یک مدیرعامل پرحاشیه در بدنه بانک مرکزی!/ ادعای بابک زنجانی حقیقت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005ePE
tabnak.ir/005ePE