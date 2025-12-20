هشدار درباره لینک بهروزرسانی همراهبانک در کانالها
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا لینکهای «بهروزرسانی همراهبانک» در کانالها و شبکههای اجتماعی هشدار داد.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ جواد مختار رضایی در این باره گفت: لینکهای «بهروزرسانی همراهبانک» در کانالها و شبکههای اجتماعی، کاربران را به اپلیکیشنهای جعلی هدایت میکند و منجر به سرقت اطلاعات و خالی شدن حساب میشود.
وی تاکید کرد که لینک و برنامه همراهبانک را فقط از سایت رسمی بانک یا فروشگاههای معتبر داخلی دانلود کنید و از جستوجوی آن در گوگل خودداری کنید.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: در صورت مشاهده تراکنش مشکوک، حساب را مسدود و برنامه جعلی را حذف کنید.
