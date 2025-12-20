میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: تصویری رویایی از آسمان شهرستانک بیرجند

تصویری رویایی از آسمان امروز شهرستانک بیرجند در خراسان جنوبی را مشاهده می‌کنید.
عکس: تصویری رویایی از آسمان شهرستانک بیرجند
خراسان جنوبی بیرجند شهرستانک آسمان ابر
