۰۱/دی/۱۴۰۴
Monday 22 December 2025
۲۰:۳۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
3061
3061
بازدید
پ
عکس: تصویری رویایی از آسمان شهرستانک بیرجند
تصویری رویایی از آسمان امروز شهرستانک بیرجند در خراسان جنوبی را مشاهده میکنید.
کد خبر:
۱۳۴۶۹۵۸
تاریخ انتشار:
۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۴
20 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۶۹۵۸
|
۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۴
20 December 2025
|
3061
بازدید
3061
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
خراسان جنوبی
بیرجند
شهرستانک
آسمان
ابر
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقبماندگی طرحهای نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکهای نفت
سهام عدالت در سایه بیقانونی و لابی دولتیها/ آقای مدنیزاده؛ شما چرا؟
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# نرخ سوم بنزین
# قیمت دلار
# قیمت سکه
# ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
واکنش به اتهام نقش مجلس در افزایش تورم و گرانیها
احتمال برخورداری ایران از موشک قارهپیمای «یارس»
برخی مدارس استان البرز تعطیل شد
ضوابط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قرارداد جدید باشگاه پرسپولیس با ورزشگاه آزادی
چالش سخت ازدواج برای دختران حزب اللهی را ببینید
تذکر رئیس قوهقضائیه به برخی مسئولان بانک مرکزی
آمریکا نفتکش خالی را توقیف کرد!
کدام برنامههای یلدایی سیما مورد اقبال مردم قرار گرفتند
فوری/مدارس ابتدایی تهران فردا مجازی شد
اظهارات گروسی درباره بازرسان آژانس در ایران
تصاویر سوتی عجیب سایپا در تولید خودروی ملی
درخواستهای اعاده دادرسی پرونده چای دبش رد شدند
تدارک تلویزیون برای آغاز پویش «چله دعای عهد»/یک میلیون نفر عهد بستند
رقص مسعود روشنپژوه روی آنتن زنده را ببینید
وب گردی
بخشودگی جرایم بیمه
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
طالبان به پیام رئیسجمهور ایران پاسخ مثبت داد
در سودان با روسیه میجنگیم! / روسیه هم نمیخواهد ایران بمب اتم داشته باشد
دوباره جنگ میشود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
عراق در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانیها برای جبران کسری بودجه بهره میبرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواستههای اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا میکند
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
(۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
(۱۷۰ نظر)
با گرانیهای افسارگسیخته دیگر نمیتوانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد
(۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانیها برای جبران کسری بودجه بهره میبرد
(۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریمها هم معجزه نمیکند
(۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم میتوان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانهها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
(۱۲۰ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
(۸۳ نظر)
ادعای تکاندهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
(۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاههایش را میزنیم
(۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
(۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است
(۶۷ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای میآورد؟!
(۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
(۶۳ نظر)
خشم پزشکیان از شرط بیشرمانه ترامپ برای ایران
(۶۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
(۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eP8
tabnak.ir/005eP8
کپی شد