تابناک گزارش می‌دهد

عکس‌های جدید منتشر شده از دلال و مجرم جنسی «اپستین» از سوی وزارت دادگستری آمریکا متمرکز بر تصاویر «بیل کلینتون» رئیس جمهور پیشین و دموکرات آمریکاست.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۵۳
| |
4064 بازدید

جنگ ترامپ با دموکرات‌ها با انتشار تصاویر جدید از پرونده دلال جنسی/ چندین عکس از کلینتون در استخر منتشر شد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه ۲۸ اذرماه به‌رغم تصویب لایحه در کنگره آمریکا برای الزام انتشار کامل پرونده‌های اپستین، هزاران سند که بخشی از این پرونده‌ها هستند را به صورت سانسور شده منتشر کرد. 

به گزارش یورو نیوز، این اسناد اگرچه اشاره اندکی به ترامپ دارد، به صورت گسترده بر بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا متمرکز است.

اگرچه تصاویر و مدارک مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در اسنادی که طی سال‌های گذشته از پرونده‌های جفری اپستین، سرمایه‌گذار و مجرم جنسی منتشر شد، بار‌ها مشاهده شده است، اما اسنادی که روز جمعه منتشر شد، اشاره اندکی به دوستی و رابطه ترامپ با جفری اپستین دارد. 

با این حال، در فهرست مسافران هواپیمای خصوصی اپستین که جزو این اسناد است، نام دونالد ترامپ به چشم می‌خورد.

کنگره آمریکا در ماه نوامبر با تصویب لایحه‌ای انتشار همه اسناد مربوط به پرونده اپستین را الزامی دانست. با این حال، وزارت دادگستری روز جمعه با هدف اجرای این قانون، تنها بخشی از این اسناد را منتشر کرد.

ترامپ پیش از تصویب این قانون، ماه‌ها برای جلوگیری از انتشار این اسناد تلاش کرده بود. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ سال‌ها تئور‌های توطئه را در مورد پرونده اپستین به هوادارنش القا می‌کرد و جنجال پیرامون این پرونده برای او به زخم سیاسی خودساخته تبدیل شده است.

بنابر این گزارش، بسیاری از مدارک منتشرشده، به شدت سانسور شده و چندین سند ۱۰۰ صفحه‌ای کاملا سیاه شده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که هنوز در حال بررسی صد‌ها هزار صفحه برای انتشار احتمالی است.

پرونده‌های منتشرشده شامل شمار اندکی عکس از ترامپ است که پیش‌تر هم منتشرشده بود. از جمله این تصاویر، عکس‌هایی از دونالد ترامپ به همراه ملانیا ترامپ و جفری اپستین است که در سال ۲۰۰۰ در عمارت «مارالاگو» ترامپ ثبت شده‌اند.

به گزارش یورور نیوز، دونالد ترامپ سال‌ها با اپستین دوست بود. اما نه او و نه بیل کلینتون هرگز در ارتباط با اپستین به ارتکاب جرم متهم نشده‌اند و صرف ذکر نام آنها در پرونده‌ها نیز لزوما چنین معنایی ندارد!

پم باندی، دادستان کل آمریکا ماه گذشته گفت که به یک دادستان ارشد فدرال دستور داده است روابط اپستین با رقبای سیاسی ترامپ، از جمله بیل کلینتون را بررسی کند.

عکس‌های تازه از کلینتون

مشاوران ارشد و نزدیکان ترامپ روز شنبه تصاویر منتشرشده از بیل کلینتون در کنار زنان را در شبکه اجتماعی ایکس همرسانی کردند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تصویری از بیل کلینتون همراه با زنی در جکوزی، نوشت: «اوه، خدای من.»

انتشار تصاویر جدید و سانسور شده از پرونده دلال جنسی/ چندین عکس از کلینتون در استخر منتشر شد

آنخل اورنیا، سخنگوی کلینتون در بیانیه‌ای گفت: «می‌توانند هر تعداد عکس ۲۰ و چند ساله که می‌خواهند را منتشر کنند، اما این موضوع به بیل کلینتون ربطی ندارد.»

او افزود: «اینجا دو نوع آدم وجود دارد. گروه اول هیچ چیز نمی‌دانستند و پیش از آن که جرایم جفری اپستین آشکار شود، رابطه را قطع کردند. گروه دوم بعد از آن هم رابطه را ادامه دادند. ما در گروه اول هستیم. هیچ میزان تعلل از سوی افراد گروه دوم این واقعیت را تغییر نخواهد داد.»

در چند تصویر منتشرشده، کلینتون در استخری در کنار گیلین مکسول و زن دیگری که چهره‌اش پوشانده شده، دیده می‌شود.

علاوه بر تصاویر کلینتون، تصاویر دیگری از جفری اپستین و گیلین مکسول در کنار چهره‌های مشهوری، چون مایکل جکسون، ریچارد برانسون، دیوید کاپرفیلد و دیگران منتشرشده است.

انتشار تصاویر جدید و سانسور شده از پرونده دلال جنسی/ چندین عکس از کلینتون در استخر منتشر شد

وزارت دادگستری آمریکا با ضرب‌الاجل انتشار مجموعه‌ای جامع‌تر از پرونده‌های مربوط به اپستین، که در سال ۲۰۱۹ در زندانی در نیویورک در انتظار رسیدگی به اتهامات قاچاق جنسی خودکشی کرد، رو‌به‌رو بود و این تصاویر گزینشی از سوی این وزاتخانه صورت گرفته است.

با وجود این روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه و قبل از ضرب الاجل تعیین شده برای وزارت دادگستری آمریکا (جمعه)، تصاویری جدید از اپستین منتشر کرده بودند.

دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای اعلام کردند که «به انتشار عکس‌ها و اسناد برای ایجاد شفافیت برای مردم آمریکا ادامه خواهند داد و وقت آن رسیده که وزارت دادگستری ترامپ واقعیت را به مردم بگوید.»

آخرین مجموعه شامل عکس‌هایی از اپستین با نوام چامسکی، روشنفکر و زبان شناس و همچنین تصاویری از بیل گیتس میلیاردر، وودی آلن فیلمساز و استیو بنن، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، در محل اقامت اپستین است.

پیشتر تصاویر اپستین با ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل، بیل کلینتون رییس جمهور سابق آمریکا و ترامپ هم منتشر شده بود. دمکرات‌ها ترامپ را به ارتباط با اپستین متهم می‌کنند.

حال مشخص نیست با انتشار این تصاویر از سوی دو طرف، انتشار تصاویر دیگری را در آینده شاهد خواهیم بود یا خیر.

