بازداشت یک روس به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) اعلام کرد یک شهروند روسیه را به اتهام جاسوسی برای ایران تحت پیگرد قرار داده است. به ادعای این سازمان، متهم بنا به دستور دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اقدام به تصویربرداری از بنادر و زیرساخت‌های اسرائیل کرده است. رسانه های اسرائیلی گفته اند او یک کارگر روس است و از زیرساخت هایی مثل بنادر تصویر تهیه کرده است.

به گزارش رویترز، جنگ پنهان چند دهه‌ای میان اسرائیل و ایران در ماه ژوئن / خرداد گذشته به رویارویی مستقیم کشیده شد؛ زمانی که اسرائیل اهداف مختلفی را در داخل ایران بمباران کرد.

در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، اهدافی را در خاک یکدیگر مورد هدف قرار دادند.

سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه ای گفت این شهروند روس، پاداش کار خود را با ارز دیجیتال دریافت کرده است.

اسرائیل طی ماه‌های اخیر ده‌ها نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. منابع آگاه به رویترز گفته‌اند این اقدامات بخشی از گسترده‌ترین تلاش تهران در دهه‌های اخیر برای نفوذ به ساختارهای امنیتی دشمن دیرینه‌اش به شمار می‌رود.

رویترز ادامه داد: این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که طی سال‌های گذشته، عوامل اطلاعاتی ایران بارها تلاش کرده بودند شهروندان عادی اسرائیلی را در ازای دریافت پول برای جمع‌آوری اطلاعات یا اجرای حملات جذب کنند.

در بیانیه‌ای که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ و پس از موجی از بازداشت شهروندان یهودی مظنون به جاسوسی برای ایران منتشر کرد، تهران نه این موضوع را تأیید و نه تکذیب کرد. در این بیانیه آمده بود «از منظر منطقی»، هرگونه تلاش اطلاعاتی از سوی ایران، بیشتر بر افراد غیرایرانی و غیرمسلمان متمرکز می‌شود تا احتمال جلب توجه و سوءظن کاهش یابد.

در طرف مقابل، ایران نیز شماری از افراد را که به همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) و تسهیل عملیات این نهاد در داخل کشور متهم کرده بود، اعدام کرده است.