محدودیت جدید اینستاگرام

به گزارش تابناک به نقل از ایتنا؛ اینستاگرام محدودیت جدیدی برای استفاده از هشتگ‌ها در هر پست اعلام کرده است؛ کاربران اکنون تنها می‌توانند حداکثر پنج هشتگ به پست‌های خود اضافه کنند. این اقدام با هدف ارتقای کیفیت محتوا و کاهش تمرکز بر کمیت اتخاذ شده است.

آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام، در پستی که اخیراً در کانال مشاوره رسمی این پلتفرم منتشر کرد، درباره این تغییر نوشت: «اگرچه استفاده از تعداد بیشتری از هشتگ‌ها ممکن است وسوسه‌کننده باشد، اما تجربه نشان می‌دهد که چند هشتگ خاص و مرتبط، عملکرد بهتری نسبت به فهرست طولانی از برچسب‌های عمومی دارد. کیفیت همیشه بر کمیت ارجحیت دارد.»

موسری در ادامه توضیح داد که هرچند هشتگ‌ها می‌توانند به کشف محتوا کمک کنند، اما لزوماً دسترسی به پست را افزایش نمی‌دهند. از این رو، کاربران باید بر شناسایی محتوایی تمرکز کنند که با مخاطبان آن‌ها هم‌راستا است، نه پر کردن پست‌ها با هشتگ‌های متعدد.

این اولین تلاش اینستاگرام برای کنترل استفاده افراطی از هشتگ‌ها نیست. این شرکت پیش‌تر بارها اعلام کرده بود که هشتگ‌ها دیگر نقش مرکزی در کشف محتوا ندارند و هدف اصلی از اعمال محدودیت، جلوگیری از سوءاستفاده و رفتارهای اسپم‌گونه است.

طبق گزارش SocialMediaToday، این پلتفرم طی یک سال گذشته آزمایش‌های متعددی روی محدودیت هشتگ انجام داده و در آخرین آزمایش، کاربران به سه هشتگ در هر پست محدود شده بودند. اکنون این محدودیت به صورت گسترده‌تر اعمال شده و استفاده از پنج هشتگ به استاندارد رسمی تبدیل شده است.

اینستاگرام همچنین توصیه‌هایی برای استفاده هوشمندانه از هشتگ‌ها ارائه کرده است. در پست اخیر در پلتفرم Threads، این شرکت از سازندگان محتوا خواسته است که «با هدفمندی» از هشتگ‌ها استفاده کنند و تنها بر برچسب‌هایی تمرکز کنند که با محتوای ارائه شده مرتبط هستند. استفاده از هشتگ‌های عمومی یا نامربوط می‌تواند به عملکرد پست آسیب بزند و توصیه شده از آن‌ها پرهیز شود.

اعمال این تغییرات نشان‌دهنده تمرکز اینستاگرام بر افزایش تعامل معنادار کاربران و جلوگیری از دستکاری الگوریتم‌هاست. با انتخاب هشتگ‌های کمتر و مرتبط، سازندگان محتوا می‌توانند به مخاطبانی دسترسی پیدا کنند که واقعاً به موضوع اهمیت می‌دهند، در حالی که کاربران نیز با کپشن‌هایی تمیزتر و خواناتر مواجه خواهند شد.