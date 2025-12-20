۲ آلبوم محمدرضا شجریان رونمایی شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همایون شجریان در مراسم رونمایی از دو آلبوم منتشرنشده از آخرین کنسرت محمدرضا شجریان با نام‌های "سر در گریبان" و "بانگ دهل" که امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، درباره تأخیر در انتشار این آلبوم‌ها توضیح داد: واقعاً دلیل خاصی نداشت؛ فقط به این دلیل که خودِ پدر حضور نداشتند، ما وسواس بیشتری به خرج می‌دادیم تا این آلبوم به مرحله انتشار برسد. این آثار اجرای زنده هستند و از نظر صدا با مشکلاتی مواجه بودیم. آن زمان، از نظر تکنولوژی امکان‌های امروز وجود نداشت، اما الان توانستیم صدای خواننده را از ارکستر جدا کنیم و میکس دلخواه‌تری انجام دهیم.

او ادامه داد: متأسفانه ضبط این اجرا، آن‌طور که مدنظر ما بود، از نظر صوتی استاندارد لازم برای انتشار را نداشت و کیفیتش خیلی دلچسب نبود. به همین دلیل وسواس زیادی روی آن به خرج دادیم تا در نهایت دوستان توانستند کار را آماده کنند و مسیر انتشارش طی شود.

همایون شجریان با اشاره به روند آماده‌سازی و مراسم رونمایی گفت: برای طراحی کار و صحبت‌ها، عزیزان زیادی همراه ما بودند تا بتوانیم مراسم رونمایی را به بهترین شکل برگزار کنیم و اثر را برای انتشار آماده کنیم.

او با اشاره به دیگر آثار منتشرنشده محمدرضا شجریان افزود: پدر در طول زندگی هنری‌شان آثار زیادی خوانده‌اند؛ چه کارهای خانگی و خصوصی که متأسفانه خیلی از آن‌ها با کیفیت صوتی نامناسب در دسترس مردم قرار گرفته است. برای انتشار این آثار هم برنامه‌ریزی‌هایی در نظر داریم. جدا از این دو آلبوم، فکر می‌کنم با هنرمندان عزیز، از جمله آقای درخشانی و آقای سعید، آلبوم‌هایی وجود دارد که بعد از این به آن‌ها فکر خواهیم کرد و برای انتشارشان برنامه‌ریزی می‌کنیم.

شجریان درباره اهمیت این دو آلبوم گفت: چیزی که در این آلبوم‌ها برای ما خیلی مهم و جذاب است، این است که این آثار آخرین اجراهای پدر در تور کنسرت‌های اروپا هستند. بعد از آن، ایشان راهی آمریکا شدند و مسائل مربوط به بیماری پیش آمد. این اجراها پیش از آن دوره ضبط شده و ما دوست داشتیم زودتر از آن مقطع به بازار منتشر شود و در دسترس قرار بگیرد.

این خواننده درباره بازآفرینی آثار پدرش اظهار کرد: در مورد بازآفرینی، فعلاً برنامه‌ای ندارم. ممکن است تک‌وتوک، بعضی از کارهای پدر را به فراخور کنسرت‌ها یا حال‌وهوای روزگارمان بازآفرینی یا بازخوانی کنم، اما برنامه مشخص و ثابتی برای این موضوع وجود ندارد.

او درباره نام آثار و قطعات آلبوم‌ها گفت: اسم اثر و اسم ترک‌ها از قبل مشخص بوده و این نام‌ها را خودِ پدر با دست‌خط خودشان نوشته بودند. این قطعات پیش‌تر در کنسرت‌ها اجرا شده و با همین اسامی به مخاطبان ارائه می‌شدند.

او سپس درباره برنامه‌های جانبی هم‌زمان با رونمایی آثار توضیح داد: ما هم‌زمان نمایشگاهی از عکس‌های پدر را داریم که خواهرم طی این سال‌ها از ایشان عکاسی کرده است. در کنار آن، نمایش سازهای پدر نیز برگزار می‌شود. این نمایشگاه فردا و پس‌فردا برقرار خواهد بود و فکر می‌کنم برای علاقه‌مندان بسیار جذاب باشد.

همایون شجریان با دعوت از مخاطبان افزود: از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم که برای دیدن این نمایشگاه به همین‌جا تشریف بیاورند. این نمایشگاه در گالری موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود و با همراهی عزیزان موزه هنرهای معاصر شکل گرفته است.

مجید درخشانی، آهنگساز نیز درباره شکل‌گیری این اثر و نگاه تیم تولید گفت: یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که یاد و نظر استاد در روند کار حاضر باشد. خوانندگانی که در این اثر می‌خوانند، شاگردان استاد بودند و این موضوع برای ما اهمیت زیادی داشت.

او ادامه داد: شعری که در این کار اجرا شده پیش‌تر به شکل طبیعی و غیررسمی پخش می‌شد، اما امکان ارائه آن با کیفیت مناسب وجود نداشت. حالا این فرصت فراهم شده که این اثر به‌صورت یک ترک با کیفیت، به دست علاقه‌مندان واقعی برسد و خوشحالیم اگر این مسیر بتواند تداوم پیدا کند.

درخشانی با اشاره به روند تولید افزود: در این پروژه، روی آهنگ‌سازی و نوازندگی بیشتر کار شد. طبیعتاً من هم در این مسیر کار کردم و در کنار من دوستان زیادی آثار بسیار زیبایی خلق کردند.

به گزارش ایسنا، همایون شجریان در بخشی از این نشست همچنین درباره اجرای کنسرت خیابانی‌اش که قبلا اجرای آن لغو شد، گفت: تا خیابان هست و مردم هستند این همیشه آرزوی من هست. ولی این تجربه به من نشان داد این بار باید خیلی جوانب را بسنجیم زیرا در میان دوستداران من همه هم‌نظر نیستند؛ برخی خرسند بودند و برخی آن را زمان مناسبی نمی‌دانستند، حالا هر دلیلی که داشته است. امیدوارم روزی این آرزوی من به حقیقت بپیوندد.

این خواننده درباره برگزاری کنسرت در خارج از کشور نیز گفت: تنها دلیل برگزاری کنسرت در خارج این است که در سالن وزارت کشور نتوانستیم جوابگوی علاقه‌مندان باشیم، حتی یک‌هشتم آنها بازارهای سیاه به راه می‌افتاد که باید با آن مقابله می‌کردیم زیرا هدف این بود که جوان‌ها و خانواده‌ها با قیمت پایین به کنسرت بیایند. برای همین این تجربه باعث می‌شد همه‌اش بترسیم که با چه چیزی مواجه می‌شویم.

کاری که آقای قربانی کردند ما را امیدوار کرد. شاید بتوان از سازه آنها با جمعیت هشت‌هزار در هر اجرا در سال آینده در شهرستان‌ها و تهران اجرا برویم.