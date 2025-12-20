رقیب سرسخت رحمان عموزاد ملیت عوض کرد

شامیل ممدوف، کشتی‌گیر روسی‌الاصل، با تغییر تابعیت خود به بلغارستان، در محافل کشتی این کشور به نامی آشنا تبدیل شده است. ممدوف که پیش از این برای روسیه رقابت می‌کرد، پس از اخذ تابعیت بلغارستان، در نخستین اقدام خود برای انجام مناسک عمره راهی مکه مکرمه شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شامیل علیویچ ممدوف نامی است که در چند روز گذشته دهان به دهان در محافل کشتی بلغارستان نقل شده است و توانست با جلب رضایت سران کشتی بلغارستان، تابعیت خود را عوض کند و اکنون برای بلغارستان کشتی خواهد گرفت.

ممدوف بعد از تغییر تابعیت خود در اولین اقدام راهی مکه مکرمه شد.

او کجا تمرین خواهد کرد؟

هنوز مشخص نیست که ممدوف چه زمانی به بلغارستان بازخواهد گشت و در کدام باشگاه تمرین خواهد کرد. دو کشتی‌گیر دیگر - آلبرت ماکوئف و رمضان باگاودینوف نیز در کنار او حضور داشتند.بلغارستان

رحمان عموزاد در دیدار رده‌بندی وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۳ مقابل شامیل ممدوف از روسیه با نتیجه ۸ بر ۶ شکست خورد و در رده پنجم ایستاد.

باید دید در مبارزه احتمالی بعدی رحمان عموزاد برای گرفتن انتقام آن شکست چه برنامه‌ای دارد.

ممدوف چندی قبل در فینال لیگ نیز دو کشتی برای تیم استقلال گرفت و هر دو مسابقه را پیروز شد.