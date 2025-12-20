میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رقیب سرسخت رحمان عموزاد ملیت عوض کرد

شامیل ممدوف، کشتی‌گیر روسی‌الاصل، با تغییر تابعیت خود به بلغارستان، در محافل کشتی این کشور به نامی آشنا تبدیل شده است. ممدوف که پیش از این برای روسیه رقابت می‌کرد، پس از اخذ تابعیت بلغارستان، در نخستین اقدام خود برای انجام مناسک عمره راهی مکه مکرمه شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۱۶
| |
2096 بازدید
رقیب سرسخت رحمان عموزاد ملیت عوض کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شامیل علیویچ ممدوف نامی است که در چند روز گذشته دهان به دهان در محافل کشتی بلغارستان نقل شده است و توانست با جلب رضایت سران کشتی بلغارستان، تابعیت خود را عوض کند و اکنون برای بلغارستان کشتی خواهد گرفت.

ممدوف بعد از تغییر تابعیت خود در اولین اقدام راهی مکه مکرمه شد.

او کجا تمرین خواهد کرد؟

هنوز مشخص نیست که ممدوف چه زمانی به بلغارستان بازخواهد گشت و در کدام باشگاه تمرین خواهد کرد. دو کشتی‌گیر دیگر - آلبرت ماکوئف و رمضان باگاودینوف نیز در کنار او حضور داشتند.بلغارستان

رحمان عموزاد در دیدار رده‌بندی وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۳ مقابل شامیل ممدوف از روسیه با نتیجه ۸ بر ۶ شکست خورد و در رده پنجم ایستاد.

باید دید در مبارزه احتمالی بعدی رحمان عموزاد برای گرفتن انتقام آن شکست چه برنامه‌ای دارد.

ممدوف چندی قبل در فینال لیگ نیز دو کشتی برای تیم استقلال گرفت و هر دو مسابقه را پیروز شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شامیل ممدوف کشتی گیر مکه مکرمه بلغارستان رحمان عموزاد تابناک ورزشی
مدارس کدام استان‌ها فردا ۳۰ آذر۱۴۰۴ تعطیل است؟
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eOS
tabnak.ir/005eOS