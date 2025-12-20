آغاز واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
پرداخت حقوق مربوط به آذرماه بازنشستگان و کلیه مستمریبگیران این سازمان، از عصر دیروز (جمعه ۲۸ آذر) آغاز شده و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، پرداخت حقوق آذر بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی از عصر دیروز آغاز شد.
روابط عمومی تامین اجتماعی اعلام کرده «با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از دیماه مقدور است».
بازنشستگان انتظار دارند پرداختها تا عصر روز سیام به پایان برسد.
