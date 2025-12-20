زنگ خطر برای سلامت کودکان آمریکا

دولت «دونالد ترامپ» باوجود هشدار کارشناسان بهداشت عمومی نسبت به پیامدهای کاهش توصیه‌های واکسیناسیون کودکان، طرحی با هدف کاستن از تعداد واکسن‌های توصیه شده به این گروه سنی در دست دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ براساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، کودکان آمریکایی واکسن‌های کمتری دریافت کنند و والدین برای انتخاب واکسن با پزشکان مشورت می‌کنند.

به گفته دو منبع آشنا به این طرح که خواستند نامشان فاش نشود، دولت ترامپ قصد دارد دولت فدرال دست از توصیه مستقیم شمار بسیاری از واکسن‌ها به کودکان بردارد و با پیشنهاد واکسن کمتر، به مدل ایمن‌سازی کشور دانمارک نزدیک شود.

براساس مدل واکسیناسیون دانمارک، کودکان تنها در برابر ۱۰ بیماری عفونی واکسینه می‌شوند. این کشور اروپایی واکسیناسیون کودکان برای بیماری‌های واگیردار آنفولانزا، ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) و آبله مرغان و سایر عوامل بیماری‌زای رایج را توصیه نمی‌کند.

به گفته منابع آمریکایی آگاه، مقامات وزارت بهداشت، دستورالعمل‌هایی را در حال بررسی دارند که براساس آنها والدین تشویق می‌شوند برای تصمیم‌گیری در مورد اکثر واکسن‌ها با پزشکان مشورت کنند.

واشنگتن پست، این رویکرد را تغییری اساسی در سیستم مراقبت بهداشتی ایالات متحده دانسته که عموما سازمان‌های بهداشتی فدرال نحوه محافظت از بیماران را تعیین می‌کنند نه پزشکان.

هنوز جزئیاتی در مورد اینکه کدامیک از واکسن‌ها حذف می‌شوند، ارائه نشده است. مناب عآگاه نیز با تاکید بر این نکته که طرح فوق هنوز نهایی نشده، خاطرنشان کردند که رویکرد جدید در راستای دستورالعمل ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی مبنی بر بررسی و توصیه واکسن‌های کمتر است که ایالات متحده را به عنوان یک کشور «استثنا» در میان کشور‌های توسعه یافته معرفی می‌کرد. وی در اظهارات خود تاکید کرد که هرگونه تغییر در برنامه واکسیناسیون ایالات متحده باید همچنان دسترسی به واکسن‌های موجود فعلی را حفظ کند.

این روزنامه یادآور می‌شود که رابرت اف. کندی جونیور وزیر بهداشت ایالات متحده سال‌هاست که منتقد برنامه واکسیناسیون کودکان آمریکایی است و خواستار بررسی بیشتر در این زمینه شده است.

اندرو نیکسن سخنگوی وزارت بهداشت و خدمات انسانی در واکنش به اصلاحات برنامه‌ریزی شده در توصیه‌های واکسیناسیون گفت: «همه اینها گمانه زنی است، مگر آنکه مستقیما از وزارت بهداشت این خبر را بشنوید».

براساس گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا که در ماه دسامبر (آإر) ارائه شد، برنامه واکسیناسیون آمریکا در حال حاضر برای محافظت در برابر ۱۸ بیماری عفونی، از جمله کووید-۱۹ الزامی است.

کارشناسان بهداشت عمومی در آمریکا پس از انتشار خبر طرح یاد شده که شبکه تلویزیونی «سی ان ان» نخستین بار آن را منتشر کرد، مقایسه با دانمارک را «گمراه‌کننده» دانسته و خاطرنشان کردند که این کشور اروپایی از نظر جمعیت، سیستم‌های بهداشتی و بار بیماری تفاوت‌های چشمگیری با ایالات متحده دارد. آنها استدلال می‌کنند که آنچه در سیستم مراقبت‌های بهداشتی کوچک و جهانی دانمارک کارآمد است، در جمعیت بسیار بزرگتر و متنوع‌تر ایالات متحده با دسترسی نابرابر به مراقبت‌های با کیفیت قابل اجرا نیست.

دیمیتر داسکالاکیس که پیش از استعفا از مرکز کنترل و پیشگیری آمریکا (CDC) بر مرکز بیماری‌های تنفسی و ایمن‌سازی این نهاد فدارل نظارت داشت، گفت: «شما نمی‌توانید سیاست‌های کشور‌های دیگر را بدون هیچ زمینه‌ای به ایالات متحده تحمیل کنید. این علم استاندارد طلایی نیست.»

دیوید هیگینز استادیار پزشکی اطفال در دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو نیز گفت: «این نوع توصیه معمولا زمانی ارائه می‌شود که در مورد مزایا و خطرات آن عدم قطعیت واقعی وجود دارد. اما با چنین طرحی، این تصور غلط ایجاد می‌شود که متخصصان در مورد بهترین راه برای محافظت از سلامت اختلاف نظر دارند».

وی افزود: «من هرگز به اندازه الان نگران آینده واکسن‌ها و سلامت کودکان نبوده‌ام».

واشنگتن پست در همین زمینه می‌افزاید: کندی بنیانگذار یک گروه شناخته شده ضد واکسن است که پیش از این نیز از برنامه واکسیناسیون انتقاد‌های بسیار گسترده‌ای داشت و آن را عامل افزایش بیماری‌های مزمن، اوتیسم و آلرژی غذایی در ایالات متحده دانسته بود.

ترامپ نیز در ماه جاری میلادی در پستی پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «بسیاری از والدین و دانشمندان، مانند من، در مورد اثربخشی این برنامه تردید دارند!»

یک فرد آشنا با این طرح گفت که طرح تغییر برنامه واکسیناسیون ایالات متحده بلافاصله پس از دستور ترامپ با سرعت بالایی آغاز شده است.