نقش آفرینی بانک شهر در حمایت از نخبگان علمی کشور
ویژهبرنامه «سلام به آینده» با هدف تقدیر از افتخارآفرینان علمی ایران اسلامی و با همراهی بانک شهر در برج میلاد تهران برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این ویژه برنامه که بر نقش نخبگان علمی در ترسیم آینده کشور و اهمیت حمایت نهادهای اجتماعی و اقتصادی از عرصه علم تأکید داشت؛ با حضور حسام حبیب اله معاون فناوری اطلاعات و یزدان سیف سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بانک شهر، دکتر زاکانی شهردار و اعضای شورای شهر کلانشهر تهران، برگزار گردید.
دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران در این رویداد، تاکید کرد: تاکنون مراسمهای متعددی برای تقدیر از قهرمانان ورزشی برگزار شده اما بخش علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
زاکانی افزود: تلاش کردیم با همافزایی نهادهای مختلف و همراهی مجموعههایی همانند بانک شهر که با نگاه مسئولانه اجتماعی، پشتیبان برنامههای علمی و نخبگانی هستند، بخشی از این خلأ را جبران کرده و قدردان زحمات قهرمانان عرصه علم باشیم.
