کشف ۱۵۰ قبضه اسلحه جنگی در سیستانوبلوچستان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۵۰ قبضه اسلحه جنگی کلت خارجی توسط پلیس اطلاعات و امنیت کشف و چهار نفر از اعضای باند قاچاق سلاح دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: کشف ۱۵۰ قبضه اسلحه جنگی کلت خارجی و دستگیری چهار نفر از اعضای باند قاچاق سلاح توسط پلیس اطلاعات و امنیت صورت گرفت.
