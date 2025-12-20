فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۵۰ قبضه اسلحه جنگی کلت خارجی توسط پلیس اطلاعات و امنیت کشف و چهار نفر از اعضای باند قاچاق سلاح دستگیر شدند.

