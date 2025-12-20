عکسهای پاییزی رویا جاویدنیا در پارک
استایل پاییزیِ گرم و دلنشین رویا جاویدنیا را در پارک میبینید.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۸۸| |
3839 بازدید
به گزارش تابناک؛ رویا جاویدنیا، بازیگر شناختهشده، در پست جدید اینستاگرامی خود با تصاویری از غروب پاییزی و فضایی شاعرانه، به تفکر درباره زنده ماندن و عبور از فریبهای زندگی پرداخته و روز خوشی را برای دنبالکنندگانش آرزو کرده است:
فریبهای بسیاری وجود داره برای زنده بودن، ادامه دادن، نمردن… من جیب پُری دارم ازاین فریبهای رنگو وارنگ… روز خوش
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۸
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟