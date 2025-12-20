به گزارش تابناک؛ رویا جاویدنیا، بازیگر شناخته‌شده، در پست جدید اینستاگرامی خود با تصاویری از غروب پاییزی و فضایی شاعرانه، به تفکر درباره زنده ماندن و عبور از فریب‌های زندگی پرداخته و روز خوشی را برای دنبال‌کنندگانش آرزو کرده است:

فریب‌های بسیاری وجود داره برای زنده بودن، ادامه دادن، نمردن… من جیب پُری دارم ازاین فریب‌های رنگو وارنگ… روز خوش