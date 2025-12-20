میلی صفحه خبر لوگو بالا
کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، قیمت‌ها بالاست

دبیر فدراسیون طیور گفت: براساس رصد صورت گرفته قیمت هرکیلو مرغ در خرده فروشی ها ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان عرضه می شود.
سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: طی روزهای اخیر گشایشی در توزیع ذرت ایجاد شده به طوریکه مرغداران توانستند ۲۰ تا ۳۰ درصد سهمیه دریافت کنند، اما در خصوص کنجاله سویا کماکان مشکلات باقی است و عرضه به میزان کافی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، اکنون بخشی از ذرت در حال تامین است و در خصوص کنجاله سویا مرغداران ناگریز به تامین آن از بازار آزاد هستند، اما توزیع از طریق سامانه بازارگاه آغاز شده و اکنون برای قضاوت زود است چراکه با استمرار روند فعلی مشکل مرتفع می شود.

طلاکش با بیان اینکه توزیع کنجاله سویا در مقایسه با ذرت قابل توجه نیست،افزود: بنابر آمار ماهانه ۶۵۰ هزارتن ذرت و حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز داریم و در شرایط فعلی نیاز مرغداری های فعال باید تامین شود و طلب مرغداران مربوط به خرید نهاده از قبل، اولویت با مرغداران در حال تولید باید داده شود که در صورت عدم نظارت ممکن است انحرافاتی رخ دهد.

دبیر فدراسیون طیور با اشاره به بازار مرغ بیان کرد: در حال حاضر کمبودی در عرضه مرغ نداریم چراکه مرغ فعلی موجود در بازار مربوط به جوجه ریزی ۲ ماه قبل است که در آن مقطع نشان نمی داد که کمبودی در بازار داشته باشیم و تنها بدلیل گران بودن کالا نمی توان انتظار داست که قیمت همانند قبل و مصوب باشد.

وی با بیان اینکه در میادین عمده فروشی و خرده فروشی به وفور مرغ و تخم مرغ موجود است، افزود: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید، قیمت های فعلی مرغ و تخم مرغ مصوب مورد انتظار نیست که بدلیل هزینه های بالای تولید کاملا منطقی است و هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

طلاکش ادامه داد: براساس رصد صورت گرفته قیمت هرکیلو مرغ در خرده فروشی ها ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان عرضه می شود.

دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به کمبود نهاده دامی و کاهش سطح ایمنی، افت تولید ناشی از تلفات و ضعف ایمنی مرغ داشتیم که با استمرار روند مساعد جوجه ریزی، مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

 

Germany
|
Germany
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
8
پاسخ
مرغهای گرامی ارزش خودتونو بدونید و خود را ارزان مفروشید. اعتصاب غذا کنید تا به شما سویا هم بدهند. بگید ایرانیان نمی‌خورد حتما باید اعلای خارجیش باشه. قد قد قدا شکر خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
8
پاسخ
تنها چیزی که تو این مملکت ارزونه جون آدمیزاده
