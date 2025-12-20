میلی صفحه خبر لوگو بالا
حکم سنگین برای خواهران منصوریان

آرای کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در خصوص پرونده متخلفان صادر و بر اساس آن، خواهران منصوریان با محرومیت‌های سنگین مواجه شدند.
حکم سنگین برای خواهران منصوریان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ عصر سه‌شنبه هفته گذشته جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده خاطیان انضباطی فدراسیون ووشو توسط اعضای کمیته انضباطی با حضور خاطیان در محل فدراسیون برگزار شد.

آرای این جلسه از سوی فدراسیون ووشو بدین شرح اعلام شد:

«۱- با عنایت به شکایت مطروحه در خصوص شهربانو منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۲- سهیلا منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی با بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی محتوای باز نشر داده شده در فضای مجازی به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۰ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت در رشته ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند.

۳- با عنایت به شکایت مطروحه نسبت به توحید اسدیان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو براساس مواد ۴۷، ۵۶، ۶۱ و ۶۵ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۴- با توجه به گزارش فدراسیون ووشو در خصوص توهین به مقامات در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان بانوان در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز، لیلا دهقان استناد به ماده ۶۱ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران به ۳ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی ووشو محکوم می‌گردند.

شایان ذکر است مطابق با ماده ۹۳ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران آرای صادره به مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل اعتراض می‌باشد.»

گفتنی است؛ فدراسیون ووشو حق پی‌گیری قانونی و شکایت حقوقی درباره برخی اظهارات ناشایست را بر خود محفوظ می‌‎داند.

