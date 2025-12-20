قتل وحشیانه قهرمان کشتی به دست خانواده

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ ماجرای این جنایت هولناک بیست و چهارم مهرماه امسال در محوطه بیمارستان قوچان هنگامی آغاز شد که مرد ۵۰ ساله‌ای به نام «ع-ح» به همراه ۲ فرزند خود همسرش را برای انجام امور درمانی به بیمارستان رساند، اما ناگهان با خانواده خواهرش چشم در چشم شد که از مدتی قبل با یکدیگر اختلاف داشتند.

این کینه و کدورت اگرچه طی روزهای گذشته و با وقوع نزاعی دیگر در نزدیکی روستای ناوخ قوچان شدت گرفته بود، ولی با وساطت بزرگ‌‎ترها به صلح و سازش انجامیده و قرار بر این شده بود که کدورت‌ها را فراموش کنند و نزاعی رخ ندهد.

با وجود این، زمانی که دو خانواده با یکدیگر روبه‌رو شدند باز هم زخم کهنه کدورت‌ها سر باز کرد و نزاع خونینی با داس و قمه و خنجر رخ داد که در این میان میثم ارجمند (قهرمان جهانی کشتی سنتی با چوخه) مجروح شد و در حالی پس از انتقال به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان جان سپرد که برخی از طرف‌های مقابل نیز در جریان این درگیری فامیلی به‌شدت زخمی شده بودند.

با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرای نزاع مرگبار در مرکز درمانی، قاضی مصطفی دلخواه (دادستان عمومی و انقلاب قوچان) وارد عمل شد و دستورهای قاطعی را برای ریشه‌یابی این جنایت و دستگیری عاملان نزاع مرگبار صادر کرد.

بدین ترتیب، با حضور قاضی یوسف ثانی بازپرس ویژه قتل عمد در مرکز درمانی، بررسی‌های قضایی ادامه یافت و متهمان اصلی پرونده با تلاش گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان دستگیر شدند. این در حالی بود که متهمان پرونده سعی داشتند ماجرای قتل را به خودزنی گره بزنند و به همین دلیل اظهارات متناقضی را بازگو می‌کردند.

در همین حال، با دستور مستقیم دادستان قوچان و هماهنگی‌های انتظامی، متهم به قتل که پسر ۱۷ ساله مرد ۵۰ ساله بود، به پلیس آگاهی خراسان رضوی انتقال یافت تا با شیوه‌های تخصصی و بهره‌گیری از توان فنی و تجهیزات نوین مورد بازجویی قرار گیرد.

طولی نکشید که با دستور ویژه سرهنگ نبی‌اله مرادی رئیس آگاهی خراسان رضوی «م-ح» (متهم نوجوان) به اداره جنایی هدایت شد و در حالی زیر نظر سرهنگ محمد همتی جوانمرد رئیس اداره جنایی آگاهی استان خراسان رضوی زیر رگبار سوالات فنی و گاهی انحرافی قرار گرفت که هنوز هم قصد داشت ارتکاب قتل را انکار کند.

در این شرایط بود که کارآگاهان با راهنمایی‌های بازپرس پرونده تصاویر مستند و فیلم دوربین مداربسته را به نمایش گذاشتند و اسناد و مدارک مهمی را مقابل دیدگان متهم به قتل قرار دادند. «م-ح» که دیگر چاره‌ای جز بیان حقیقت نمی‌دید، لب به اعتراف گشود و راز قتل پسرعمه‌اش را با ضربات چاقوی دسته‌زرد فاش کرد.

در همین حال کارآگاهان، پس از کسب دستور و مجوزهای قضایی از قاضی محمود عارفی‌راد معاون دادستان مرکز خراسان رضوی، متهم مذکور را با مراقبت‌های پلیسی به شهرستان قوچان انتقال دادند که خیلی زود ضارب نوجوان در حضور قاضی ویژه قتل عمد دادسرای قوچان به محل وقوع جنایت در محوطه بیمارستان موسی بن جعفر(ع) هدایت شد و صحنه قتل را در حالی بازسازی کرد که «مهربانی» کارآگاه اعزامی از مشهد و سرهنگ نیکخو (افسر پرونده) جزئیاتی از روند تحقیقات پلیسی و چگونگی وقوع جنایت را مقابل دوربین قوه قضائیه تشریح کردند.