قیمت نقره از طلا جلو زد
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر پیشبینیها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، افزایش ملایمی یافت، در حالی که نقره به رکورد بالایی صعود کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۴۳۴۷ دلار و هفت سنت رسید و رشد هفتگی ۱.۱ درصدی را ثبت کرد. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در فوریه، با ۰.۵ درصد افزایش، در ۴۳۸۷ دلار و سه سنت بسته شد.
مایکل ماتوسک، معاملهگر ارشد در شرکت سرمایهگذاری جهانی «یو اس گلوبال اینوسترز» گفت: طلا و نقره وابستگی زیادی دارند. معمولا طلا پیشتاز است اما در دو ماه گذشته، شاهد پیشتازی نقره بودیم. هر اونس نقره به دلیل تقاضای قوی صنعتی و کمبود تاریخی موجودی نقره در بازار لندن، در سال جاری ۱۳۲ درصد رشد قیمت داشته که بسیار بیشتر از رشد ۶۵ درصدی طلا بوده است.
دادههای کلان اقتصادی، خوشبینی نسبت به کاهش نرخ بهره را افزایش داد. قیمت مصرفکننده در آمریکا در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد افزایش یافت که کمتر از پیشبینی ۳.۱ درصدی اقتصاددانان بود.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت کار آمریکا اوایل هفته گذشته، گزارش داد که نرخ بیکاری در نوامبر، به ۴.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «بلو لاین فیوچرز» گفت: شاهد دادههای تورم پایینتر و گزارش ضعیف کار بودهایم. این تایید میکند که فدرال رزرو آمریکا باید به مسیر تسهیل خود ادامه دهد که یکی از محرکهای اصلی است. عامل دوم، عدم قطعیت زیاد در مورد سیاستهای بانک مرکزی آمریکاست.
طبق دادههای گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، معاملهگران همچنان حداقل دو دور کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در سال آینده توسط فدرال رزرو را پیشبینی میکنند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۲.۶ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۴۵ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۳.۱ درصد افزایش، به ۱۹۷۵ دلار و ۵۱ سنت رسید. بهای هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۷۰۹ دلار و ۷۵ سنت رسید. هر سه فلز افزایش هفتگی را ثبت کردند.