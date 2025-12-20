پیام تبریک پزشکیان برای امیر قطر

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی به «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر دولت قطر، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور تصریح کرد: روابط تاریخی و پیوندهای سیاسی، فرهنگی و مردمی جمهوری اسلامی ایران با دولت قطر، بستر مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است و امیدوارم در پرتو عزم و اراده مقامات دو کشور، شاهد توسعه و تعمیق این روابط در تمامی زمینه‌ها باشیم.