یک سال بی‌خبری از پزشک جنجالی غزه!

غزه در آستانه یک‌سالگی بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، خواستار افشای سرنوشت و آزادی فوری او شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۷۱
| |
1724 بازدید

یک سال بی‌خبری از پزشک جنجالی غزه!

در آستانه نخستین سالگرد بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه، وزارت بهداشت غزه با یادآوری پرونده این پزشک فلسطینی، از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست برای افشای سرنوشت و آزادی فوری او وارد عمل شوند.

بازداشت در جریان حمله به آخرین مرکز درمانی شمال غزه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد دکتر حسام ابوصفیه در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با یورش نیروهای اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان، با تهدید اسلحه بازداشت شد. این در حالی بود که بیمارستان کمال عدوان در آن مقطع، آخرین مرکز درمانی فعال در شمال نوار غزه به شمار می‌رفت و نقش حیاتی در مداوای مجروحان ایفا می‌کرد.

گزارش‌های نگران‌کننده از شکنجه و بدرفتاری

در ماه اکتبر، سازمان عفو بین‌الملل به نقل از وکیلی که از دکتر ابوصفیه و دیگر بازداشت‌شدگان بازدید کرده بود، اعلام کرد که وی در زندان‌های اسرائیل مورد آزار، اذیت و اشکال مختلف بدرفتاری قرار گرفته است؛ موضوعی که نگرانی شدید نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.

درخواست رسمی وزارت بهداشت غزه از جهان

منیر البرش، رئیس وزارت بهداشت غزه، در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام تأکید کرد: ما از کشورهای جهان می‌خواهیم آزادی دکتر حسام ابوصفیه را تضمین کنند، سرنوشت او را فاش سازند و مطابق قوانین بین‌المللی از او محافظت کنند.

البرش با تأکید بر اینکه پزشکان هرگز نباید هدف قرار گیرند، افزود: کسانی که پزشکان را می‌ربایند، در واقع روح عدالت را می‌ربایند.

جرم او، انسانیت و انجام وظیفه پزشکی بود

رئیس وزارت بهداشت غزه تصریح کرد: دکتر ابوصفیه «نه به دلیل حمل سلاح و نه به خاطر آسیب رساندن به کسی بازداشت شده است، بلکه تنها به این دلیل که به حرفه بشردوستانه خود عمل کرده، گوشی پزشکی و قلبی مهربان به همراه داشته و در زمانی که جهان مردم غزه را رها کرده بود، از جان آن‌ها دفاع کرده است.»

به گفته البرش، ابوصفیه در بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل غزه چهره‌ای شناخته‌شده بود و در طول حملات اسرائیل در کنار مجروحان ایستاد، او پیش از بازداشت، حتی از ملاقات با خانواده‌اش محروم شد و فرصت ادامه نقش حیاتی خود در نجات جان انسان‌ها را از دست داد.

یک سال بی‌خبری از پزشک جنجالی غزه!

درخواست برای پاسخگویی و حمایت از کادر درمان

البرش با محکوم کردن «جنایات ربودن پزشکان و امدادگران و شکنجه آن‌ها»، خواستار پاسخگویی اسرائیل شد و از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواست اقدامات عملی برای حفاظت از تیم‌های پزشکی در نوار غزه و تضمین آزادی دکتر حسام ابوصفیه انجام دهند.

تداوم کشتار غیرنظامیان در غزه

بر اساس آمار منتشرشده، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه به شهادت رسانده و نزدیک به ۱۷۱ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است؛ حملاتی که با وجود اعلام آتش‌بس دو ماه پیش، همچنان ادامه دارد.

گفتنی است؛ با گذشت یک سال از بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، پرونده او به نمادی از نقض حقوق بشر و هدف قرار دادن کادر درمان در غزه تبدیل شده و همچنان در انتظار اقدام مؤثر جامعه بین‌المللی است و ادامه بازداشت دکتر ابوصفیه، زنگ خطری جدی درباره وضعیت پزشکان و امدادگران در غزه است؛ وضعیتی که سکوت در برابر آن، به تداوم نقض قوانین بین‌المللی منجر خواهد شد.

غزه اسارت اسرای فلسطین دکتر حسام ابوصفیه حسام ابوصفیه بازداشت آزادی بیمارستان کمال عدوان
