برف در این شهر تلفات انسانی داشت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد از یک مورد فوتی در روز برفی خبر داد و گفت: این حادثه بر اثر ریزش دیواره کال رخ داده است. فرد فوتشده در حفرهای بوده که خود به عنوان سرپناه ساخته بود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آتشپاد حمیدرضا کافی نیا با اعلام آمار عملیاتی روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ اظهار کرد: آتشنشانان در این روز ۳۲۰ مأموریت شامل ۲۷۵ عملیات نجات، ۳۶ مورد حریق و ۹ مورد بازدید پیشگیرانه انجام دادهاند که ۲۶۰ مورد آن، مرتبط با بارش برف و سقوط درخت بر روی خودروها بوده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد با ارائه آمار دقیق این روز افزود: طی این مدت، سامانه ۱۲۵ مرکز ارتباطات ما، ۳۰۲۱ تماس از شهروندان دریافت کرده است.
وی با ابراز تأسف از یک مورد فوت در این روز تصریح کرد: متأسفانه این حادثه بر اثر ریزش دیواره کال رخ داده است. فرد فوتشده در حفرهای بوده که خود به عنوان سرپناه ساخته بود.
کافی نیا با قدردانی از تلاش بیوقفه نیروهای عملیاتی در شرایط جوی دشوار گفت: همکاران من در سرما و برف، بیوقفه برای نجات جان و مال شهروندان تلاش کردند. از شهروندان میخواهم با رعایت توصیههای ایمنی، به ویژه پرهیز از پارک خودرو زیر درختان کهنسال، در کاهش این حوادث ما را یاری کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد تأکید کرد: سامانه ۱۲۵ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشهای مردمی است و آتشنشانان در تمام ایستگاهها در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.