به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و پس از هماهنگی‌های لازم با فرماندهی انتظامی استان، مجوز اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای برای تکمیل گالری کمرزرد در محور کندوان صادر شده است.وی افزود: بر اساس این برنامه، محور کندوان در محدوده کمرزرد به طول ۶۵ کیلومتر، از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه تا سه‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، در بازه زمانی ساعت ۷ صبح تا ۱۹، به‌صورت مقطعی مسدود خواهد بود.رئیس پلیس راه استان مازندران با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به این محدودیت ترافیکی تصریح کرد: در زمان انسداد محور کندوان، تردد وسایل نقلیه از مسیرهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است و رانندگان باید با برنامه‌ریزی مناسب، مسیر سفر خود را مدیریت کنند.سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و همکاری لازم را با عوامل اجرایی و پلیس راه داشته باشند.