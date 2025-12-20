اعلام رسمی علت مرگ کارگردان معروف و همسرش

اداره پزشکی قانونی لس‌آنجلس گزارش‌هایی را منتشر کرده که در آن علت مرگ راب راینر، کارگردان سینما و همسرش میشل سینگر راینر اعلام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پزشکی قانونی لس‌انجلس علت مرگ هر دو نفر را «جراحات متعدد ناشی از وارد آمدن جسم نوک‌تیز» اعلام کرده و «قتل» به‌عنوان نحوه مرگ ثبت شده است. تاریخ مرگ آنها که پیش‌تر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آن مطرح بود، یکشنبه ۱۴ دسامبر اعلام شده است.

اجساد راب و میشل راینر هفته گذشته در خانه‌شان در منطقه برنت‌وود لس‌آنجلس کشف شد؛ زمانی که دخترشان برای سر زدن به آنها به خانه رفت. پسرشان نیک راینر در همان روز بازداشت شد و به دو فقره قتل عمد درجه یک و استفاده از سلاح خطرناک چاقو متهم شد.

به گزارش گاردین، نیک راینر روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شد، اما هیچ دفاعی ارائه نداد. خبرنگاران حاضر در دادگاه گفته‌اند که او تا پایان جلسه از دید پنهان بود و به نظر می‌رسید با دستبند و جلیقه پیشگیری از خودکشی در دادگاه حاضر شده است.

او تنها یک‌بار صحبت کرد و در پاسخ به پرسش قاضی که از او پرسید آیا حق خود برای برخورداری از روند رسیدگی سریع را درک می‌کند یا نه، گفت: «بله، قربان.» قرار است جلسه تفهیم اتهام او در تاریخ هفتم ژانویه برگزار شود.»

همچنین اعلام شده اکران آخرین فیلم راب راینر که یک فیلم کنسرت با حضور گروه اسپاینال تپ که در استون‌هنج اجرا شده است، به تعویق افتاده است.