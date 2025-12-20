کودکان در معادن زغالسنگ؛ برنده جایزه یونیسف
تصویر کودکان در معادن زغالسنگ هند برنده جایزه یونیسف شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۶۰| |
1954 بازدید
به گزارش تابناک؛ تصویر کودکان در معادن زغالسنگ هند برنده جایزه یونیسف شد.
این تصویر نشان میدهد آنها در هوای داغ ناشی از آتشهای زیرزمینی در حال سوختن را تنفس میکنند. به جای کتاب، کیسههایی را حمل میکنند، آب کثیف مینوشند و پابرهنه از میان گلولای سیاه عبور میکنند. و به جای زنگ مدرسه که آغاز درس را نوید میدهد، صدای کلنگها را میشنوند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟