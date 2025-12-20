به گزارش تابناک؛ تصویر کودکان در معادن زغال‌سنگ هند برنده جایزه یونیسف شد.

این تصویر نشان می‌دهد آن‌ها در هوای داغ ناشی از آتش‌های زیرزمینی در حال سوختن را تنفس می‌کنند. به جای کتاب، کیسه‌هایی را حمل می‌کنند، آب کثیف می‌نوشند و پابرهنه از میان گل‌ولای سیاه عبور می‌کنند. و به جای زنگ مدرسه که آغاز درس را نوید می‌دهد، صدای کلنگ‌ها را می‌شنوند.