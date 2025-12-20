علی ضیا ممنوعالکار شد!
یک فعال رسانهای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس خبر از ممنوعالکاری علی ضیا داد.
به گزارش تابناک؛ یک فعال رسانهای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس خبر از ممنوعالکاری علی ضیا داد.
خيلي پررو شده فكر كرده كيه؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
همش فیلمشونه ... مردم بایکوتش کردن اونا هم روغن ریخته شده رو نذر امامژاده کزدن .. کارشون رو خوب بلدن
علی ضیا خیلی بی سواده. در هیچ زمینه ای اطلاعات درست حسابی نداره. فقط نون قیافه اش را میخوره.
یک شخصیت عجیبی دارد این مرد.
دقیقا مانند مگس روی سوژه ی زخمی شده و آماده برای مکیده شدن مینشیند.
هیچ ابتکار و خلاقیتی ندارد .
