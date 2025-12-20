میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازار داغ عکاسی کریسمسی با پت‌های اجاره‌ای

آتلیه‌ها در مناسبت‌ها رونق خاصی دارند. یکی از آن مناسبت‌ها کریسمس است. همه چیز در کنار هم جمع است، حتی سگ و گربه‌های پشمالو هم آماده هستند تا در عکس‌های شما حضور داشته باشند، فقط کافیست هزینه آنها را برای چند دقیقه بپردازید!
کد خبر: ۱۳۴۶۸۵۵
| |
1954 بازدید
|
۳
بازار داغ عکاسی کریسمسی با پت‌های اجاره‌ای

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ با نزدیک شدن به کریسمس بعضی نقاط شهر هم رنگ و بوی مخصوصی به خود می‌گیرد! درخت کاج، ریسه‌های نور، بابانوئل‌های قلابی و افرادی که برای چیدن این دکور، قیمت‌های نجومی می‌پردازند.

آتلیه‌ها در مناسبت‌ها رونق خاصی دارند. یکی از آن مناسبت‌ها کریسمس است. همه چیز در کنار هم جمع است، حتی سگ و گربه‌های پشمالو هم آماده هستند تا در عکس‌های شما حضور داشته باشند، فقط کافیست هزینه آنها را برای چند دقیقه بپردازید!

این سوال پیش می‌آید که وقتی خانواده‌ای حاضر نیست هزینه و مسئولیت نگهداری از یک حیوان خانگی را بپذیرد چه دلیلی دارد برای عکس گرفتن با یک «پت» غریبه در کنار دکور کریسمسی گاهی تا چند میلیون هزینه کند؟! جواب همینجاست: حضور فعال در ترند اینستاگرام و تیک تاک!

بازارِ عکاسی با پت آن‌قدر داغ شده که سایت‌ها و صفحات متعدد، بهترین آتلیه‌های عکاسی حیوانات خانگی را معرفی می‌کنند و از دکور‌های مناسبتی، ژست‌های کریسمسی و چاپ عکس روی شاسی و ماگ می‌گویند؛ عاطفه هم مثل لوکیشن و نور، تبدیل شده به آیتمی در پکیجِ عکاسی.

این عکس‌ها قرار نیست خاطره‌ای از زندگیِ واقعی را ثبت کنند، قرار است داستان زندگی‌ای که نداریم را بازی کنند. چند ساعت ثروتمند و مهربان بودن در ازای یک مبلغ!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آتلیه پت اجاره کریسمس درخت کاج حیوان خانگی
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
17
پاسخ
مشاغل کاذب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
5
5
پاسخ
وقتی کسی حاضره پول بی زبونشو صرف همچین عکسی بکنه، چرا که نه، تو این اوضاع اقتصادی حد اقل برای چهارتا عکاس نون در میاد، نوش جونشون
این راضی، اون راضی،
...
وای نات؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
12
پاسخ
بی فرهنگی محض
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eNT
tabnak.ir/005eNT