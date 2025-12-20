آتلیه‌ها در مناسبت‌ها رونق خاصی دارند. یکی از آن مناسبت‌ها کریسمس است. همه چیز در کنار هم جمع است، حتی سگ و گربه‌های پشمالو هم آماده هستند تا در عکس‌های شما حضور داشته باشند، فقط کافیست هزینه آنها را برای چند دقیقه بپردازید!

با نزدیک شدن به کریسمس بعضی نقاط شهر هم رنگ و بوی مخصوصی به خود می‌گیرد! درخت کاج، ریسه‌های نور، بابانوئل‌های قلابی و افرادی که برای چیدن این دکور، قیمت‌های نجومی می‌پردازند.

آتلیه‌ها در مناسبت‌ها رونق خاصی دارند. یکی از آن مناسبت‌ها کریسمس است. همه چیز در کنار هم جمع است، حتی سگ و گربه‌های پشمالو هم آماده هستند تا در عکس‌های شما حضور داشته باشند، فقط کافیست هزینه آنها را برای چند دقیقه بپردازید!

این سوال پیش می‌آید که وقتی خانواده‌ای حاضر نیست هزینه و مسئولیت نگهداری از یک حیوان خانگی را بپذیرد چه دلیلی دارد برای عکس گرفتن با یک «پت» غریبه در کنار دکور کریسمسی گاهی تا چند میلیون هزینه کند؟! جواب همینجاست: حضور فعال در ترند اینستاگرام و تیک تاک!

بازارِ عکاسی با پت آن‌قدر داغ شده که سایت‌ها و صفحات متعدد، بهترین آتلیه‌های عکاسی حیوانات خانگی را معرفی می‌کنند و از دکور‌های مناسبتی، ژست‌های کریسمسی و چاپ عکس روی شاسی و ماگ می‌گویند؛ عاطفه هم مثل لوکیشن و نور، تبدیل شده به آیتمی در پکیجِ عکاسی.

این عکس‌ها قرار نیست خاطره‌ای از زندگیِ واقعی را ثبت کنند، قرار است داستان زندگی‌ای که نداریم را بازی کنند. چند ساعت ثروتمند و مهربان بودن در ازای یک مبلغ!