عکس «بیتا فرهی» با حسن قریشی؛ سال ۱۳۵۲
دو تصویر جالب از بیتا فرهی را در روز عروسی اش با حسن قریشی و در سال ۱۳۵۲خواهید دید.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۴۴| |
4650 بازدید
به گزارش تابناک؛ بیتا فرهی، بازیگر سینما و تلویزیون، در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۳۷ در تهران و در خانواده متوسط نه پولدار، اما با فرهنگ و اصیل به دنیا آمد. او در سال ۱۳۵۹ از مدرسه هنر جان پاورس آمریکا با رشته هنر فارغ التحصیل شد. در سن ۳۱ سالگی، با حضور در فیلم «هامون» به عنوان بازیگر، به دنیای سینما وارد شد و از آن زمان به همراه خسرو شکیبایی، در طول سالها در پروژههای مختلف سینمایی و تلویزیونی به چشمانداز بازیگری خود روشنی بخشید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟