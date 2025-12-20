عکس «بیتا فرهی» با حسن قریشی؛ سال ۱۳۵۲

به گزارش تابناک؛ بیتا فرهی، بازیگر سینما و تلویزیون، در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۳۷ در تهران و در خانواده متوسط نه پولدار، اما با فرهنگ و اصیل به دنیا آمد. او در سال ۱۳۵۹ از مدرسه هنر جان پاورس آمریکا با رشته هنر فارغ التحصیل شد. در سن ۳۱ سالگی، با حضور در فیلم «هامون» به عنوان بازیگر، به دنیای سینما وارد شد و از آن زمان به همراه خسرو شکیبایی، در طول سال‌ها در پروژه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی به چشم‌انداز بازیگری خود روشنی بخشید.