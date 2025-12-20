عزم رئیسجمهور بر توسعه زیرساختهای حمل و نقل
«مسعود پزشکیان» امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل، با تاکید بر اینکه مسیرها و دسترسیها شریان حیاتی کشور هستند، اظهار داشت: مصمم هستیم که شبکه اصلی حمل و نقل کشور را با بکارگیری آخرین استاندارد بینالمللی اصلاح کنیم و توسعه دهیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: برای اصلاح ساختار و شبکه حمل و نقل کشور، لازم است به تناسب میان نیازها نیز توجه شود و اگر این تناسب کم یا زیاد شود به مشکل بر میخوریم. مدیریت ساختارها باید یکپارچه باشد، آماده هستیم که امور به صورت هدفمند و نظاممند به انجمنها و نهادهای مردم نهاد واگذار کنیم.
رئیسجمهور با ارایه مثالهایی از زاویه نگاه پزشکی به تشریح اهمیت حوزه راهسازی، حملونقل و سایر بخشهای مرتبط به آن پرداخت و ادامه داد: در ساختار بدن انسان اصل بر محور قلب استوار است؛ تمام تدارکات و جریان حیاتی بدن از مسیر قلب عبور میکند. آنچه امروز از راه، شهر، جاده، هوا و زمین صحبت میکنیم، در این قیاس همان مسیرهای حیاتی هستند. مفهومی که از آن بهعنوان «پنجره واحد» یاد میشود، در واقع نقش قلب را دارد که جریان خون را به همه قسمت های بدن پمپاژ میکند.
وی تاکید کرد: اگر این مسیر بهدرستی کار نکند و دسترسی در نقطهای مختل شود، آن عضو یا بخش دچار نارسایی میشود و از کار میافتد. همانگونه که در بدن انسان، نبود شاهرگها باعث اختلال در همه فعالیتها میشود، در هر جایی که این مسیرهای ارتباطی وجود نداشته باشد، کارها دچار وقفه و مشکل میشود.
پزشکیان تصریح کرد: مصمم هستیم در این ساختار، شبکههای اصلی، نیمهاصلی و پاییندستی را اصلاح و بهبود دهیم و آنها را به سطح استانداردهای بینالمللی و جهانی برسانیم نه اینکه صرفاً کاری انجام شود بدون توجه به کیفیت. در این مسیر معتقدیم که تمام کارها باید با کیفیت مناسب و بهرهگیری از فناوریهای روز باشد.
دولت مصمم به اصلاح ساختارهای حمل و نقل و توسعه شاهراه های اصلی کشور
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مصمم به اصلاح ساختارها و توسعه شاهراههای اصلی کشور هستیم، گفت: باید شاهراههای اصلی کشور را بسازیم؛ چراکه اگر رگهای اصلی بهدرستی شکل نگیرند و فقط به ایجاد مسیرهای فرعی پرداخته شود، در نهایت همه این مسیرها دچار گره و انسداد خواهند شد. ترافیکی که امروز با آن مواجه هستیم، نتیجه نبود یک برنامه درست و علمی است.
وی با بیان اینکه نبود اتصال درست شریانهای اصلی موجب از ریل خارج شدن مسیرهای فرعی نیز میشود، خاطر نشان کرد: فشار بر مسیرهای فرعی نیز موجب میشود که ظرفیت پاسخگو نباشد و نتیجه آن ترافیک، آلودگی هوا و سایر مشکلاتی است که امروز شاهد آن هستیم.
پزشکیان تاکید کرد: درحالی که عرض برخی شاهراههای بینالمللی حتی به اندازه یک کیلومتر در نظر گرفته می شود، ما امروز یک جاده یکطرفه میسازیم و یک یا دو سال بعد تازه به این فکر میافتیم که باید یک باند دیگر اضافه کنیم و چند سال بعد دوباره به دنبال توسعه میرویم. سؤال اینجاست که چرا از ابتدا با نگاه آیندهنگرانه فکر نمیکنیم و مسیرهایی را که باید احداث شوند، از همان ابتدا به اندازه کافی وسیع در نظر نمیگیریم؟
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: باید کریدورهای حملونقل را حداقل در عرض یک کیلومتر تعریف و علامتگذاری کنیم؛ این مسیر، سرمایه ملی ماست و باید برای شریانهایی که قرار است از آن عبور کنند، محفوظ بماند.
پزشکیان با بیان مثالی از فعالیت قلب در بدن انسان، گفت: قلب بهصورت خودمختار و متناسب با نیاز بدن، میزان فعالیت خود را افزایش یا کاهش میدهد و بدون نیاز به مداخله بیرونی، خود را تنظیم میکند. همین منطق در سایر اجزای بدن نیز وجود دارد؛ این الگو باید به سازمانها و بخشهایی که نیازمند انعطاف و تصمیمگیری سریع هستند نیز تسری یابد. لازم است اختیارات متناسب به نهادهای مسئول داده شود تا بتوانند بر اساس شرایط واقعی، خود را تنظیم و مدیریت کنند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه ارایه اختیارات برای تنظیمگری لازم است و در این راستا دولت آماده واگذاری اختیارات برای توسعه حمل و نقل کشور است، بیان کرد: ایران ما وقتی که با هم باشیم ساخته میشود، اگر با هم باشیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم.
استفاده از خودروهای سنگین با قدمت بالا منطقی و قابل پذیرش نیست
رئیسجمهور با بیان اینکه مصرف بالای سوخت وسایل حمل و نقل عمومی در کشورما به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: هنوز یدککشها و تریلیهایی با قدمت بیش از ۶۰ سال در حال فعالیت هستند؛ موضوعی که از نظر فنی و منطقی قابل پذیرش نیست.
رئیسجمهور تاکید کرد: باید مسئولیت مدیریت حوزه حمل و نقل را به فعالان این حوزه واگذار کنیم تا با چارچوبهای مشخص، خودتنظیمگر و خودنظارتی اداره شود و فعالان این بخش، چارچوبهای عملیاتی خود را تدوین و بر اساس همان چارچوبها مدیریت کنند.
تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل
وی با تاکید بر اینکه دولت از هیچ اقدامی برای گشودن مسیر تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل فروگذار نخواهد کرد، ادامه داد: باید شبکه حمل و نقل را به درستی ببینیم و براساس آن تصمیم به توسعه بگیریم؛ اگر فقط به یک نقطه توجه کنیم و نقطه دیگر را نادیده بگیریم، قطعا پس از چند سال به مشکل برخواهیم خورد.
پزشکیان با ابراز تاسف از اینکه مردم ایران ناچار به زندگی در هوای آلوده هستند، تصریح کرد: باید کمک کنیم که از وسایل نقلیه با سوخت پاک و آلودگی کمتری استفاده کنیم. کشته شدن 17 تا 20 هزار نفر در جادهها قابل قبول نیست چرا که انگار در هر روز یک هواپیما با ۱۰۰ یا ۲۰۰ سرنشین سقوط میکند.
رئیسجمهور بر لزوم برخورد با متخلفان از قانون به ویژه کسانی که جان سایر هموطنان را به خطر میاندازند، تاکید کرد و گفت: در سایر کشورها برخوردهای تند و محکمی با کسانی که جان دیگران را به خطر میاندازند صورت میگیرد. باید یاد بگیریم که خلاف قانون عمل نکنیم و قوانین راهنمایی و رانندگی را دقیق اجرا کنیم.
یکپارچه سازی مدیریت کل حمل و نقل در دستور کار دولت
وی ادامه داد: قوانین مجلس شورای اسلامی خوب است و دست ما را برای مدیریت واحد و یکپارچه گشوده است؛ ما در حال یکپارچهسازی مدیریت کل حملونقل هستیم. در دنیا نیز تمام شبکهها تحت یک فرماندهی واحد اداره میشوند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه باید از تجربیات بینالمللی در این حوزه بهره بگیریم، اظهار داشت: در این مسیر باید سرعت عمل داشته باشیم، وقتی گفته میشود اجرای این برنامهها ۱۰ سال زمان میبرد، قابل پذیرش نیست.
رئیسجمهور در پایان ضمن تقدیر از تمام دست اندر کاران حوزه حمل و نقل به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطر نشان کرد: درست است که شاید با هم اختلافنظر یا گلایههایی داشته باشیم، اما زمانی که دشمنی جنایتکار، نسلکش، قلدر و زورگو قصد تعرض به خاک و کشور ما را داشت، همه اختلافها کنار گذاشته شد، همه به میدان آمدند و با تمام توان ایستادگی کردند و دشمن را ناامید ساختند.
توسعه زیرساختهای حمل و نقل
نخندونید